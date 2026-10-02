Helena Beunza, presidenta de ASVAL: "La inseguridad jurídica es lo más importante para que los propietarios no alquilen sus viviendas"

La incertidumbre jurídica y la caída de la oferta de viviendas en alquiler centran el debate sobre la crisis inmobiliaria. Helena Beunza, presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), analiza en Más de uno, con Rafa Latorre, las consecuencias de los reales decretos aprobados por el Gobierno y su impacto en el mercado del alquiler.

La presidenta de ASVAL advierte de que la aplicación de estas medidas genera más litigios e inseguridad jurídica entre los propietarios, además de provocar un descenso de la oferta en un momento en el que, según señala, resulta necesario incrementarla de forma exponencial. Beunza defiende la adopción de medidas que faciliten la incorporación de viviendas al mercado y ofrezcan garantías a los pequeños propietarios.

La vida efímera del decreto aumenta la inseguridad jurídica

Rafa Latorre pregunta a Beunza por las consecuencias de la breve vigencia del decreto que prorroga los contratos de alquiler y por los posibles efectos que genera durante el tiempo en el que permanece en vigor.

La presidenta de ASVAL explica que la norma puede afectar a aquellos contratos cuya finalización coincide con ese periodo y en los que los propietarios enviaron el correspondiente burofax. Sin embargo, subraya que las consecuencias jurídicas de estas situaciones quedan pendientes de la interpretación de los tribunales.

"Todas estas son cuestiones que se tienen que dirimir en los tribunales", afirma Beunza, que recuerda los efectos del anterior decreto, que permaneció vigente durante un mes y generó incertidumbre sobre su aplicación. La representante de los propietarios critica las instrucciones que, según indica, emitieron los poderes públicos y que, a su juicio, no sustituyen las decisiones que corresponden a los órganos judiciales.

Preguntada por el aumento de los litigios, Beunza confirma que la utilización de los reales decretos ley incrementa la conflictividad y cuestiona que este instrumento se utilice de una forma que, en su opinión, se aleja de la voluntad del redactor constitucional.

Los reales decretos reducen la oferta de viviendas en alquiler

Sobre el impacto de estas medidas en los precios y en la disponibilidad de vivienda, la presidenta de ASVAL sostiene que los reales decretos producen el efecto contrario al que necesita el mercado: una reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

Beunza recuerda que la asociación alerta desde hace años del agravamiento del problema de la vivienda y asegura que los efectos de estas medidas ya se reflejan en el descenso de los inmuebles disponibles. Además, señala que esta preocupación no procede únicamente de las organizaciones de propietarios, sino también de distintas entidades que analizan el mercado inmobiliario.

En este sentido, cita los estudios del Banco de España y de otras instituciones para respaldar su diagnóstico y afirma que existe unanimidad sobre la necesidad de aumentar la oferta. La presidenta de ASVAL insiste en que las medidas regulatorias deben tener en cuenta las consecuencias que generan sobre las decisiones de los propietarios.

"Es un descenso de la oferta de las viviendas en alquiler, justo en un momento en el que lo que necesitábamos era incrementar de una manera exponencial estas viviendas", asegura Beunza, que considera que las políticas aplicadas no contribuyen a resolver el problema de acceso a la vivienda.

Seguridad jurídica, rehabilitación e incentivos fiscales para movilizar los pisos vacíos

Rafa Latorre pregunta a Beunza qué medidas permiten incorporar al mercado las viviendas vacías sin depender exclusivamente de la construcción de nuevos inmuebles.

La presidenta de ASVAL reconoce que aumentar el parque residencial requiere tiempo, pero considera que ese proceso no impide actuar de inmediato sobre las viviendas existentes. Para ello, plantea tres líneas de actuación: reforzar la seguridad jurídica, impulsar la rehabilitación y utilizar la fiscalidad como herramienta de estímulo.

"La inseguridad jurídica es lo más importante", destaca Beunza, que explica que las encuestas anuales de ASVAL a sus asociados sitúan este factor como la principal preocupación de los propietarios y como uno de los motivos por los que deciden no continuar alquilando sus viviendas.

La rehabilitación constituye otro de los ejes de su propuesta. Beunza reclama una mayor atención al estado del parque inmobiliario español, especialmente a las viviendas destinadas al alquiler, y defiende el impulso de actuaciones de rehabilitación para los inmuebles que se incorporan al mercado del alquiler asequible. En este ámbito, señala la existencia de múltiples ejemplos internacionales.

Por último, la presidenta de ASVAL apuesta por utilizar los incentivos fiscales para fomentar que los pequeños propietarios pongan sus viviendas en alquiler y las mantengan disponibles en el mercado. "Utilizar la fiscalidad para impulsar, para fomentar que ese pequeño propietario ponga y mantenga su piso en alquiler", resume como una de las medidas fundamentales.

ASVAL mantiene interlocución con el Gobierno, pero destaca el diálogo con las comunidades autónomas

En torno a la relación de ASVAL con el Ejecutivo y por la capacidad de la asociación para trasladar sus propuestas a las administraciones públicas, la presidenta reconoce que la interlocución con el Gobierno central no resulta fluida, aunque confirma que existe contacto. ASVAL mantiene relaciones tanto con el Estado como con las comunidades autónomas y los principales ayuntamientos.

"Fluida no, pero sí que existe interlocución", señala Beunza, que destaca que la asociación percibe una mayor interlocución con los gobiernos autonómicos, aunque también mantiene conversaciones con la Administración central. De este modo, reivindica la importancia del diálogo institucional para abordar el problema de la vivienda y trasladar las preocupaciones de los propietarios.