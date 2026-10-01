Ayuso solicita a los tribunales la orden de desalojo de la Puerta del Sol mientras el Gobierno defiende la acampada como "procedente"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que "esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo", con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.

Así lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea, pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este "se niega a desalojar" la protesta.

En dicho requerimiento, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", dada la "ausencia de comunicación previa"; su "carácter permanente e indefinido"; la "alteración del orden público con peligro para personas y bienes"; y que representa "una ocupación ilegal de un espacio público".

También se quejaba de que la protesta perturba el "normal funcionamiento" de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional; la "imagen de Madrid como destino de calidad"; y la actividad comercial del centro de la capital, "paralizada de facto".

El Gobierno insiste en que la acampada es "procedente"

La Delegación del Gobierno de España ha emitido este jueves los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital pidiendo el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, y ha incidido en que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes".

En el acuse de recibo, la Delegación ha señalado que dada las "circunstancias concurrentes" en el desarrollo de la acampada están en "pleno respeto al ordenamiento jurídico".

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en Madrid ha asegurado que a lo largo de la mañana se dirigirá tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento para responder a los requerimientos.

Así, ha señalado que van a continuar desarrollando sus actuaciones "procedentes", siempre "en cumplimiento estricto del marco normativo, como no puede ser de otra manera". Martín ha insistido en que la acampada de Sol se enmarca en el derecho de reunión y ha pedido colaboración entre las instituciones.

Las 48 horas de Ayuso al Gobierno para desalojar la acampada

La petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid llega después del requerimiento enviado el pasado martes al delegado del Gobierno para desalojar la acampada de cientos de manifestantes en la Puerta del Sol.

Ayuso otorgó 48 horas a la delegación para desplegar a la Policía Nacional y evacuar el centro de la capital antes de acudir a la justicia. El Ejecutivo regional mantiene que la acampada supone "importantes perjuicios" para los vecinos y comerciantes de la zona, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.