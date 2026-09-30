"Adoquines en tiendas de campaña y grandes cuchillos", las pruebas que según Almeida demuestran la inseguridad de la acampada en Sol

Continúa la tensión en la Puerta del Sol. La acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas sigue en marcha a pesar del acuerdo alcanzado entre Maricarmen y Urbagestión y los dos decretos enfocados en el tema de la vivienda.

Este miércoles, ha sido el Ayuntamiento de Madrid el que ha dado un paso al frente. Han comunicado públicamente que enviará este miércoles a la Delegación de Gobierno y al Ministerio de Interior un documento acreditativo de la tenencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines de obra y hornillos en la acampada por la vivienda de Sol.

Así lo ha trasladado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a los periodistas en la inauguración del centro cultural Alfonso Ussía en el barrio de Valdebebas, donde ha anunciado la elaboración de este documento que, ha añadido, cuenta con imágenes gráficas.

El Consistorio enviará un nuevo documento, tras el que ya enviaron en relación al desalojo de los manifestantes, que, según Almeida, puede "aclarar bastante bien de cara a una querella penal".

"No se puede considerar una manifestación pacífica"

Según ha señalado, se documenta que hay "cuchillos de gran dimensión" dentro de la acampada, así como que los manifestantes "han hecho acopio de adoquines de obras cercanas que pueden ser utilizados como armas arrojadizas", al igual que hornillos para "calentar comida con el riesgo que supone".

Además, Almeida ha afirmado que se han producido "altercados violentos", a lo que ha asegurado que "no se puede considerar una manifestación pacífica" cuando se "vandaliza" un monumento de interés cultural como es el Oso y el Madroño, el cual será vallado para evitar más incidentes. Cabe recordar que ha amanecido con varias pintadas, pegatinas, un chaleco y la bandera de Palestina.

Almeida también ha añadido que se han producido pintadas de "Ayuso, cuidado", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que "pacífico, no es", según Almeida.

El alcalde ha apelado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien "sigue sin ejercer sus competencias", a lo que puede suponer que esté "incurriendo en una posible responsabilidad penal" que está siendo estudiada por el Ayuntamiento de Madrid.

Para Almeida, "si la acampada fuera delante del Palacio de la Moncloa, ya no estaría, se hubiera intervenido", y ha asegurado que es porque a Madrid se le trata "de manera diferente".