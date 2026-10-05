Quién ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre: esto dicen las encuestas

Habrá elecciones el próximo domingo 29 de noviembre. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en una declaración institucional desde Moncloa en la que ha defendido la labor del Gobierno y ha hecho un llamamiento a que los españoles voten para decidir si llega la "ola ultraderechista" o si quieren España siga siendo "baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

El anuncio de Sánchez también ha tenido reacción por el ahora líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo solo ha tardado una hora en pronunciarse para llamar a elegir "entre corrupción y decencia" y cargar contra el legado de Sánchez: "Ojalá el próximo Gobierno solo tuviera que resolver un gran problema, pero tendrá que afrontar muchos y muy profundos. Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables a los que España tuvo que afrontar hace 50 años".

Este es el parecer de las dos grandes cabezas visibles de la próxima cita electoral, en la que también entran en juego un previsible aumento de Vox o la incógnita de la nueva alianza de izquierdas, que todavía debe anunciar a su candidato definitivo.

Qué dicen las últimas encuestas sobre elecciones generales

Este mismo lunes se han publicado las encuestas más recientes sobre unas elecciones generales. La de Sigma-Dos del diario El Mundo prevé que la suma de PP y Vox superaría con creces la barrera de la mayoría absoluta con 203 escaños. Por otro lado, la encuesta de El Español de Sociométrica sostiene que las dos fuerzas alcanzarían los 205 diputados.

Así, Vox duplicaría prácticamente su peso en el Congreso de los Diputados, ya que pasaría de los 32 escaños actuales a los más de 60 que le atribuyen las últimas encuestas. El subidón de la formación verde les sitúa incluso junto al PP en el 50% en estimación de voto en la encuesta de 40dB para El País.

Más a la izquierda del PSOE, las encuestas no recogen un resultado demasiado halagüeño para tratar de formar un nuevo Gobierno de coalición. Sumar mengua de manera considerable y podría pasar de sus 26 diputados a quedarse entre 6 y 9. Un frenazo a las aspiraciones de la izquierda, que todavía tiene que anunciar su nuevo candidato bajo las nuevas siglas de 'Frente Amplio'.

En el último barómetro de Celeste Tel que contó Onda Cero, el PP también era el claro ganador con 147 escaños (33,9% de los votos), seguido de PSOE (101 escaños y 25,4% de los votos) y Vox (62 escaños y 17,8% de los votos). Sumar se alejaría en este supuesto escenario con apenas 6 diputados (5,1% de votos).