Feijóo celebra que "por fin" la palabra la tenga España y llama a decidir entre "corrupción y la decencia"

La convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado una oleada de reacciones de los diferentes grupos políticos. Una de las más esperadas era la de Alberto Núñez Feojóo, líder del Partido Popular (PP) que ha celebrado la decisión asegurando que "por fin" los españoles podrán decir lo que piensan.

El partido ya había compartido un vídeo a través de sus redes sociales con el mensaje “por fin”, pero no ha sido hasta pasadas las 10:00 horas de la mañana cuando el líder de la oposición ha ofrecido una declaración para los medios hablando sobre el adelanto de los comicios.

Feijóo, que ya había pedido un adelanto electoral en numerosas ocasiones, ha visto cumplida su misión después de pedirle repetidamente al presidente “no amagar más” con la convocatoria.

De esta forma, y tras los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez el pasado mes de abril, donde parecía que líder del Ejecutivo se disponía a convocar elecciones, el presidente ha decidido finalmente hacerlo de cara al próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones especiales

En su intervención, el líder de la oposición ha señalado la importancia de estas elecciones, puesto que permitirán que hable "la mayoría" y todos los españoles. Según ha explicado, esta es la "última buena noticia" que Sánchez podía dar a estas alturas puesto que no son unas elecciones más, sino que va de elegir entre "un proyecto personalista o un proyecto de país".

Feijóo ha ido más allá y ha declarado que las elecciones van "de que España gane a Sánchez". "Entre la corrupción y la decencia, entre la decadencia y la prosperidad", ha declarado.

Los problemas de los españoles

Otra de las cuestiones tratadas en su reacción al adelanto electoral tiene que ver con las dificultades que sufren los españoles en la actualidad. Tal y como ha subrayado, el Estado ha dispuesto de mas recursos que nunca pero, sin embargo, no se ha traducido en mejoras. "La vivienda es inalcanzable, faltan médicos, se ha empeorado el nivel educativo, las infraestructuras son decadentes, hay una inmigración descontrolada, hay apagones, inseguridad..." ha resaltado Feijóo.

Por ello, para el líder del PP la cuestión no reside en un problema de dinero, sino de mal uso. Algo que provoca que el reto para la siguiente legislatura sea mayúsculo. "Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que se tuvo que enfrentar hace 50 años", ha sostenido.

"España puede darse otra oportunidad y otro rumbo. Un Gobierno que se haga cargo de los problemas, un gobierno con autoridad, libertad para decidir y palabra para cumplir. Un gobierno para la mayoría. España no necesita 4 años más de resistencia. Lo que esta en juego en las ele no es la alternancia, sino una reconstrucción nacional".

Entre el bien y el mal

Ante los casos de corrupción que cercan al partido, el líder del PP ha instado a los ciudadanos a elegir en las próximas elecciones si quieren cuatro años mas de lo que estamos viviendo o si quieren un cambio.

"Decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio", ha expresado. Además, según Feijóo, detrás del adelanto de los comicios se encuentra el miedo del presidente por los numerosos casos judiciales a su alrededor. "Detrás de la convocatoria hay miedo, miedo de que se conozca hasta el ultimo detalle los casos de corrupción, y este es su último recurso", ha explicado.

Por eso, Feijóo ha mostrado su firmeza para cumplir con el "trabajo que hay por hacer". "No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer", ha reconocido.

Por último, el presidente ha vuelto a poner en valor la posibilidad de que millones de españoles expresen su opinión en las urnas. "Por fin podremos votar, por fin podremos elegir, por fin la palabra lo tiene España. Vamos a por ello", ha concluido.