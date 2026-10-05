Calendario de fechas clave para las elecciones del 29 de noviembre: "Antes de Nochebuena tienen que constituirse las Cortes"

La caída de los dos decretos de vivienda el paso viernes en el Congreso de los Diputados ha provocado un efecto dominó sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras un fin de semana ajetreado en Moncloa, el presidente del Gobierno ha informado este lunes que disuelve las cortes y convoca elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

En su discurso, el líder del Ejecutivo ha señalado a la oposición por traicionar y bloquear, al tiempo que ha reconocido errores durante su legislatura. "Sé que en una parte de esa mayoría social hay insatisfacción y sé que hemos cometido errores".

Tal y como ha informado Onda Cero, el presidente informó durante la tarde de ayer al Rey su decisión de disolver las cortes. Por ello, desde este momento, el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios tendrán 54 días para preparar el programa político y afrontar las elecciones generales.

No obstante, el anuncio conlleva un calendario de plazos que se inicia este martes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

Estas son las fechas clave para las elecciones

Tras el anuncio de Pedro Sánchez esta mañana desde el Palacio de la Moncloa, se abre un calendario lleno de plazos que deben cumplirse hasta la llegada del día final, ese 29 de noviembre.

En primer lugar, el Boletín Oficial del Estado debe informar este martes de manera oficial la convocatoria de elecciones, siendo este el primero de los pasos para proceder. Tras ello, el 16 de octubre será el último día para que aquellos grupos que vayan en coalición lo comuniquen. Finalmente, será el día 21 de octubre cuando comience el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas, siendo el 26 el plazo límite para hacerlo.

En caso de que todo esté en regla, iniciado el mes de noviembre se proclamarían todos los candidatos por las juntas electorales y se publicarían en el BOE. Asimismo, a principios de mes se procede con el envío de papeletas para realizar el voto por correo y el voto exterior.

Sin embargo, una de las grandes fechas clave se produce el viernes 13 de noviembre, cuando de manera oficial comenzará la campaña electoral. Esta tiene una duración de 15 días, por lo que pondrá fin el 27 de noviembre. Aquellos que estén obligados a votar por correo, deben saber que podrán hacerlo hasta el 25 de noviembre.

Por último, el calendario de elecciones concluye con la jornada de reflexión para todos los grupos políticos el 28 de noviembre y, un día después, finaliza con las elecciones generales.

Qué ocurre tras las elecciones

Una vez se conozca el resultado, también hay fechas límite para que se conforme la nueva legislatura. En este caso, todo arranca en los primeros días diciembre, cuando las juntas electorales revisan y validan los resultados provisionales de la noche electoral. Además, se resuelven posibles incidencias o reclamaciones.

En cuanto a la constitución de la legislatura, la fecha deberá ser cómo máximo el 24 de diciembre, día de Nochebuena, ya que la Constitución determina que no sobrepase los 25 días desde los comicios.