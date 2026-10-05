Latorre, sobre el anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez: "Apela a votarle a él o a equivocarse"

El periodista Rafa Latorre ha analizado en Más de uno junto a Juan de Dios Colmenero el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y ha cuestionado el enfoque elegido por el presidente del Gobierno en su comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Latorre ha interpretado el discurso de Sánchez como el comienzo de la campaña electoral y ha considerado que el presidente ha planteado los comicios en términos plebiscitarios. A su juicio, el mensaje trasladado por el jefe del Ejecutivo sitúa a los ciudadanos ante una disyuntiva entre respaldarle a él o asumir un escenario que Sánchez presenta como negativo.

"Apela a los ciudadanos o a votarle a él o a equivocarse", ha resumido Latorre durante su conversación con Colmenero.

El periodista ha señalado que Sánchez ha realizado durante su intervención un repaso de los que considera sus principales logros y de las dificultades afrontadas por su Gobierno, al tiempo que ha identificado a distintos adversarios, entre ellos las "élites económicas" y una oposición que el presidente ha calificado como la peor que ha sufrido España.

Para Latorre, la forma de presentar la convocatoria merece una especial atención. "Qué manera de presentar unos comicios. ¿Qué mayor normalidad que la alternancia en la democracia?", ha planteado. El periodista ha cuestionado así que el presidente plantee las elecciones como una disyuntiva entre su continuidad y un escenario de consecuencias negativas.

"Presentar los comicios como yo o el abismo es propio de tradiciones poco democráticas", ha afirmado Latorre, quien ha insistido en que, a su juicio, el discurso presidencial transmite la idea de que votar una alternativa a Sánchez supondría "equivocarse".

Un calendario electoral que arranca de inmediato

Durante la conversación, Juan de Dios Colmenero y Rafa Latorre también han repasado los principales pasos del calendario electoral tras el anuncio de Sánchez.

El presidente ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para proceder a la disolución de las Cortes. A partir de ahí comenzará el proceso que desembocará en las elecciones del 29 de noviembre.

La campaña electoral comenzará oficialmente el 13 de noviembre, mientras que el sábado 28 será la jornada de reflexión. La votación tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

Latorre también ha puesto el foco en la reorganización del espacio situado a la izquierda del PSOE y ha mencionado la posibilidad de "Frente Amplio" como fórmula de confluencia. Según su análisis, ese espacio político afronta ahora la búsqueda de un nuevo liderazgo y una nueva estructura tras la etapa protagonizada por Yolanda Díaz.

La posibilidad de recuperar los decretos de vivienda

Otro de los asuntos abordados durante la conversación ha sido el Consejo de Ministros extraordinario anunciado por Sánchez. Latorre ha destacado que el presidente no ha anunciado que en esa reunión vaya a presentar nuevamente los decretos de vivienda que fueron rechazados por el Congreso, aunque ha recordado que se había especulado con la posibilidad de que el Gobierno intentara impulsar esas medidas durante el periodo previo a la constitución de las nuevas Cortes.

Latorre se ha referido a esa eventual posibilidad como una "maniobra" y ha cuestionado duramente que pudiera utilizarse el periodo de disolución de las Cortes para recuperar iniciativas que no obtuvieron el respaldo de la Cámara.

El nuevo Congreso deberá constituirse antes de Nochebuena

Colmenero ha explicado que, una vez celebradas las elecciones, el nuevo Congreso de los Diputados deberá constituirse dentro del plazo establecido por la Constitución. Con una votación fijada para el 29 de noviembre, la nueva Cámara tendría que estar constituida antes de Nochebuena.

A partir de la constitución de las Cortes, el Rey iniciará las consultas con los representantes de las formaciones políticas para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.

De este modo, el anuncio de Sánchez abre desde este momento un calendario electoral que tendrá su primera cita en las urnas el 29 de noviembre y que, según el resultado, dará paso a las negociaciones para la formación del próximo Gobierno.