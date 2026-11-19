El PNV huye de los bloques, se conjura frente a Vox y mira de reojo el auge de Bildu

El PNV afronta las elecciones generales del 29N con un discurso propio de defensa de los intereses de Euskadi en Madrid alejado de la polarización y la división entre bloques, y se ha conjurado para ser un "muro de contención" frente a Vox.

Al mismo tiempo, el partido presidido por Aitor Esteban mira con preocupación el auge de EH Bildu, que según las encuestas podría convertirse en la primera fuerza política en Euskadi en las elecciones generales.

El PNV aspira a mantener el grupo parlamentario en el Congreso con un discurso "propio" como "el único partido que defiende Euskadi" en Madrid, que insiste en el no alineamiento con ninguno de los dos grandes bloques políticos.

Sin embargo, en el argumentario del partido aparece siempre la idea de que el PNV será un "muro de contención" frente a Vox, por lo que en ningún caso apoyarían a un gobierno en el que participara el partido liderado por Santiago Abascal.