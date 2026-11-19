Última hora del día 7 de campaña electoral, en directo: Sánchez y Feijóo protagonizan el cara a cara decisivo
La campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre afronta este jueves 19 de noviembre su séptima jornada, marcada por el esperado debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los candidatos de las principales formaciones políticas continúan recorriendo distintos puntos de España para defender sus propuestas y movilizar al electorado, aunque buena parte de la atención estará puesta en el enfrentamiento televisivo entre los líderes del PSOE y del PP, previsto para las 22:00 horas en Madrid.
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El PNV huye de los bloques, se conjura frente a Vox y mira de reojo el auge de Bildu
El PNV afronta las elecciones generales del 29N con un discurso propio de defensa de los intereses de Euskadi en Madrid alejado de la polarización y la división entre bloques, y se ha conjurado para ser un "muro de contención" frente a Vox.
Al mismo tiempo, el partido presidido por Aitor Esteban mira con preocupación el auge de EH Bildu, que según las encuestas podría convertirse en la primera fuerza política en Euskadi en las elecciones generales.
El PNV aspira a mantener el grupo parlamentario en el Congreso con un discurso "propio" como "el único partido que defiende Euskadi" en Madrid, que insiste en el no alineamiento con ninguno de los dos grandes bloques políticos.
Sin embargo, en el argumentario del partido aparece siempre la idea de que el PNV será un "muro de contención" frente a Vox, por lo que en ningún caso apoyarían a un gobierno en el que participara el partido liderado por Santiago Abascal.
EH Bildu explora sus límites electorales en busca de la hegemonía política en Euskadi
EH Bildu explora en los comicios del 29N sus límites electorales, cuyo techo no parece haber alcanzado, después de una legislatura en la que se ha convertido en el socio más fiable del gobierno de Pedro Sánchez, en su papel, reivindicado de nuevo, de "freno de la ultraderecha".
Transcurridos 15 años de la legalización de la izquierda abertzale y del fin de ETA, EH Bildu ha protagonizado un exitoso recorrido político dirigido a ensanchar su base social hasta el punto de disputar al PNV la hegemonía electoral en el País Vasco, con una receta basada en la institucionalización, el pragmatismo y la apuesta por situar en primera línea los problemas sociales más acuciantes, por encima de las aspiraciones nacionales.
El cenit de su giro a la 'política real' se ha visualizado en esta última legislatura, en la que ha apoyado de una manera casi incondicional al gobierno de Pedro Sánchez, una inédita estrategia justificada con el argumento básico de la actual campaña electoral: frenar a la ultraderecha.
Los candidatos del PSOE y el PP llegan al 'cara a cara' en un clima de crispación, enfrentamientos y falta de diálogo
El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, llegan este jueves al debate cara a cara con motivo de las elecciones del 29 de noviembre en un clima de crispación, enfrentamientos y falta de diálogo durante la legislatura.
Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves --Sánchez solo tuvo una entrevista a primera hora en 'Espejo Público'-- para centrarse en la preparación de este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.
El debate, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, contará con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y fiscalidad; Política social y servicios públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre con el 'minuto de oro'.
Último día para solicitar el voto por correo en las elecciones del 29N: cómo pedirlo, hasta cuándo puedo votar y fechas clave
Hasta este jueves 19 de noviembre es posible pedir el voto por correo para las elecciones en cualquier oficina de Correos.
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Sánchez y Feijóo ultiman su estrategia para el cara a cara del 29N: así han preparado el debate clave de la campaña
Los dos candidatos a la presidencia han despejado sus agendas en las últimas 48 horas para llegar en las mejores condiciones al encuentro.
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