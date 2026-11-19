Sánchez y Feijóo. El candidato del PSOE y del PP son los nombres propios del primer gran cara a cara de la campaña electoral que tendrá lugar esta noche a partir de las 22:00 horas en la Academia de Televisión.

Los dos candidatos saben de la importancia de este debate, con todo un país escuchando lo que tienen que decir a los españoles. Será la primera toma de contacto entre ambos, teniendo que abordar cinco bloques temáticos entre los que se encuentra la vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior.

Será el líder de los populares quien abrirá el debate, mientras que el líder del Ejecutivo concluirá con el cara a cara. María Casado será la periodista encargada de moderar un encuentro que está previsto que finalice alrededor de las 23:45 horas. Por ello, tanto Feijóo como Sánchez han optado por despejar sus agendas en las últimas 48 horas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles.

Sánchez se prepara para el "juego sucio"

A falta de pocas horas para que arranque el encuentro, el presidente del Gobierno ha tenido tiempo suficiente para ordenar sus argumentos y preparar el cara a cara. Su último compromiso se produjo ayer por la mañana al acudir a una entrevista en el programa de Antena 3 'Espejo Público' y, tras ello, Sánchez se encerró en Moncloa.

Tanto el miércoles como el jueves, el líder socialista ha estado preparando el debate, repasando los temas a tratar, pero también dedicando espacio para despejar la mente. Según fuentes gubernamentales, Pedro Sánchez habría aprovechado para descansar y hacer deporte en las horas previas a una de las citas más importantes de las elecciones.

Además, desde el Ejecutivo esperan una guerra "sucia" por parte del PP. Apuntan que Feijóo tratará de "ensuciar" el terreno de juego con "mentiras" y "falsedades", por lo que el objetivo es claro: mostrar a los ciudadanos la "insolvencia" que, según Sánchez, presenta el líder de los populares.

El PSOE quiere revertir lo que sucedió en 2023

Más allá de llegar en las mejores condiciones, el partidos socialista tiene en la retina lo sucedido en 2023. En aquel cara a cara, Feijóo resultó vencedor según afirmaron diversos analistas, algo que desde el PSOE tienen claro que no volverá a ocurrir.

Cuatro años después, sostienen que la historia será muy diferente puesto que ambos candidatos se conocen muy bien y se tienen "tomada la medida". De esta forma, Sánchez cree que no se verá sorprendido como en aquella ocasión.

Por su parte, los socialistas creen que, a pesar de la importancia del debate, no será definitivo. Y es que aunque en aquella ocasión salió mejor parado el candidato popular, fue Sánchez quien terminó gobernando.

Feijóo, tranquilo en las horas previas

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido unos pasos parecidos a los del presidente. El líder de la oposición también ha liberado su agenda de mítines desde ayer para reponer fuerzas.

La formación quiere repetir el resultado de hace cuatro años, aunque son conscientes de que el contexto es muy distinto. Sánchez y Feijóo llegan a esta cita en un clima de máxima distancia política, sin apenas comunicación y la crispación y los enfrentamientos como base de su relación.

No obstante, desde el PP han descargado la importancia del debate asegurando que "quien se la juega" es el actual presidente y que la presión la tiene él después de ocho años en el Palacio de la Moncloa.

Además, fuentes del PP avanzan que su candidato buscará poner al presidente del Gobierno "frente al espejo de su incompetencia" combinando "moderación y sentido de Estado" con un "examen exigente a la gestión de alguien que debería llevar fuera ya muchos años de la Presidencia del Gobierno".

Desde Génova aseguran que al presidente del Gobierno "no se le dan bien" los debates que no modera la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Y ella no estará para mimar a su jefe en el cara a cara de mañana", recalcan con ironía fuentes 'populares'.

El PP considera que es Sánchez el que "tiene que hacer olvidar la pésima imagen que trasladó en el último debate entre ambos" y destaca que la media de las encuestas sitúa al PSOE a casi cinco puntos del PP.