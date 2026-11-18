La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El juez instructor, Antonio Piña, ha citado a las dos querellantes a declarar presencialmente el próximo 3 de febrero, en el marco de las diligencias para investigar los hechos denunciados.

La decisión supone el inicio de una investigación judicial a raíz de los testimonios aportados por las dos mujeres, que han presentado una querella contra el artista.

Qué delitos investigará el juez y cuáles quedan fuera de la causa

El magistrado ha fundamentado su decisión en los indicios aportados por las denunciantes, especialmente en sus testimonios. Según recoge el auto, sus declaraciones constituyen "un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal". El juez considera que el relato presentado contiene elementos suficientes para incoar el procedimiento, aunque precisa que esta decisión no supone todavía una valoración sobre la credibilidad de las acusaciones.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha admitido todos los delitos incluidos inicialmente en la querella. Piña ha rechazado investigar los presuntos delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. En el primer caso, el instructor considera que no existen indicios suficientes de engaño, artificio o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Respecto a los delitos laborales, señala las dificultades para investigarlos al haberse producido los hechos denunciados en Bahamas y República Dominicana, donde no existe un tipo penal equivalente al contemplado en la legislación española.

Los hechos denunciados se remontan a 2021

La querella fue presentada por dos antiguas trabajadoras del cantante, identificadas como Rebeca y Laura para proteger su identidad. Una de ellas trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. Ambas situaron los hechos denunciados en 2021, cuando trabajaban en las propiedades que Julio Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas.

Según sus testimonios, el artista habría aprovechado su posición de poder para someterlas a situaciones de acoso y agresiones sexuales, además de imponerles condiciones laborales que describen como abusivas y degradantes.

El procedimiento tiene también un recorrido previo. En enero de 2026, las dos mujeres acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que archivó las diligencias al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar unos hechos que supuestamente habían ocurrido fuera de España. Sin embargo, meses después, tras la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía cambió de criterio y defendió que la Justicia española sí podía investigar el caso.

Ahora, con la admisión de la querella, el juez abre formalmente la investigación por los delitos que considera que pueden tener encaje penal y cita a las dos denunciantes para el próximo 3 de febrero de 2027. La decisión no implica que los hechos estén probados ni que exista una condena contra el cantante.