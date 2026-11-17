Aunque por el clima emocional de la campaña parece que hubieran pasado dos años, sólo hace 20 días que estábamos contando los muertos del segundo accidente en un año de la alta velocidad, en Urda. Restablecer la confianza de los españoles en el tren va a costar algo más de lo que le ha costado al Gobierno pasar página. Hoy viene a recordárselo una nueva huelga del ferrocarril con la que los sindicatos ferroviarios exigen mayor seguridad en la red.

Los sindicatos pretenden parar hoy la actividad de Adif, Renfe, Iryo y Ouigo, sobre todo para sacar de lo cotidiano una situación del todo excepcional, que para eso sirve también las huelgas. De hecho ese es su fin primigenio y no hacer campaña a favor de los partidos del Gobierno en una exhibición de obediencia que luego tiene el seguimiento que hemos visto en la huelga general.

El flamante nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, no ha conseguido frenar la protesta y hoy será un nuevo día de caos en las estaciones y de retrasos o de ausencia de los trabajadores que viven en los cinturones de las ciudades y que no tienen una alternativa al cercanías para llegar a su puesto de trabajo.

En el caso de Carlos Cuerpo, la verdad es que cómo será la cosa para que uno se conforme con que el ministro sea educado. Hombre, uno pensaba que ese era el suelo moral para ocupar un ministerio pero Óscar Puente lo ha puesto muy fácil a su sucesor porque desde su puesto ha compensando la negligencia y la mala educación casi en las mismas proporciones.

La renuncia de Yolanda Díaz a su candidatura de la OIT

Miren, en este caso sí que se puede decir que están perfectamente alineados los intereses de los maquinistas y de los viajeros. De quienes convocan la huelga y de quienes padecen directamente los inconvenientes, porque a diferencia de la huelga general, que lo que planteaba más bien era un cierre oficial, si bien de escasísimo éxito, el principal interesado en que se apliquen las medidas que reclaman los maquinistas son aquellos que viajan en sus convoyes. Pero por lo que sea, este paro no se jalea desde el consejo de ministros.

Ahora que hablamos de sindicatos, patronales y huelgas, hoy es el día en que asistimos al ocaso de Yolanda Díaz, después de que haya fracasado en su intento de presidir la OIT. Aún permanece vivo en el recuerdo aquel vaticinio de que sería la primera presidenta mujer del Gobierno de España. Uno de esos descalabros que sirven para relativizar lo que dicen algunos oráculos que lo que pretenden es influir sobre la realidad y no describirla.

Yolanda Díaz se va y deja un espacio político desarbolado. En esto hay una cierta coherencia biográfica, porque ella también heredó un movimiento boyante de poder e influencia en Galicia, como fueron Las Mareas y cuando se fue no volvieron a levantar cabeza. Es una especie de retroexcavadora orgánica, que deja yermo el terreno político que ella recibió fértil.

Claro que en esto algo tiene que ver Pedro Sánchez, que ha ido achicando el espacio a su izquierda en una melenchonizando constante, que le ha llevado a renunciar por completo al centro y a adoptar todas aquellas medidas de sus socios que en otro tiempo le parecieron extremas o le provocaban insomnio.

En esto francamente tiene bastante razón el ministro de Consumo Pablo Bustinduy, que ayer iba a la Brújula con Marta García Aller para anunciar el intrusismo socialista, que es el verdadero Frente Amplio

La subida del SMI y Feijóo viaja Eibar

Hoy el Consejo de Ministros le permitirá a Yolanda Díaz un obsequio de despedida, que es una nueva subida del SMI, nada menos que un 5,3% hasta los 18004 euros al año en total. Luego además subirán el sueldo de los empleados públicos. Esto en el primer Consejo de Ministros de campaña, que es como subirse a un helicóptero y lanzar dinero directamente para tratar de convertir los billetes en papeletas.

Luego está lo de Feijóo que se ha ido a hacer campaña a Eibar con su candidato el aguerrido Jon Echevarría, después de que este tuviera que salir escoltado de Hernani, porque la izquierda abertzale sigue apostando por la violencia como forma de seducción electoral.

Hoy defenderá Feijóo una ley de nietos a la vasca para tratar de reparar lo que la violencia ha provocado, esto es una modificación del censo que combinado con el asesinato de los cuadros de los partidos españoles, han evitado la normal alternancia. Sobre esto hay una razón moral y un inconveniente técnico. La moral ya está explicada, pero la cuestión técnica es peliaguda y ha de explicar Feijóo cómo la va a solventar. Porque si el problema de la ley de nietos del gobierno es demostrar que fue la persecución política la que provocó el exilio, ¿Cómo pretende Feijóo que esto no ocurra en el País Vasco?