Latorre, sobre el problema migratorio en el Hierro con 10.000 entradas en noviembre: "España es el outsider europeo en política migratoria"

El agujero negro de la campaña lo absorbe todo pero conviene no despistarse respecto de lo está pasando. Canarias vuelve a sufrir y en particular la isla del Hierro. En Canarias se ha batido un récord. Nunca antes había llegado 1580 inmigrantes en un sólo día. Eso ocurrió este sábado.

Y los que se habrán quedado por el camino, porque la ruta desde Senegal hasta las islas españolas es una de las más peligrosas del mundo. Se calcula -y utiliza la voz pasiva porque es difícil saber con certeza el dato- que casi un tercio de los que zarpan en un cayuco hacia Canarias naufraga y muere en la travesía.

Datos. En un sólo día han llegado 1580. Y estremece el dato si se compara con la población de El Hierro. En estos tres días, a esta isla donde vive 12.000 personas han llegado más de 3.000 inmigrantes, más de 10.000 este mes de noviembre del que llevamos 15 días.

10.000 a una población de 12.000. Es similar en proporción a lo de Ceuta. Sus servicios de acogida y sanitarios están desbordados. España se ha convertido en estos tiempos en el outsider europeo en lo que a política migratoria se refiere. Hay dos consensos de los que España no participa en Europa: la defensa y la inmigración. Respecto de la defensa… puede que la guerra se vea lejos pero en lo que se refiere a la inmigración, las islas Canarias se han convertido de nuevo en la puerta de acceso por mar a Europa.

Como es normal el Gobierno canario reclama soluciones, aunque quizás, a estas alturas lo que ya deba reclamar es sólo explicaciones, porque qué se podría hacer que ya no se haya hecho. Desde luego tratar de aliviar su situación, pero los cayucos seguirán llegando los que lleguen y naufragando los que naufraguen porque el último trimestre del año es el de mayor presión migratoria y el presente va a batir todos los récords.

Ahí está Ángel Víctor Torres, que además de canario, es el ministro de guardia ahora que ya están todos movilizados en campaña. Bueno, está el ministro de jornada en TVE, el ministro de jornada en La Séptima y luego el resto en mítines.

La entrevista de Sánchez y su vínculo con Bildu

Esto de La Séptima tiene un punto hipnótico. Ha ido dos veces en una semana. Comenzó la semana allí el lunes y ha ido el domingo. De hecho ha ido el 18% de los días de emisión de este canal, que es toda una proeza televisiva. Igual termina convirtiéndose en el show de Truman de Sánchez y lo vemos duchándose en La Moncloa y durmiendo por las noches… Desde luego en intimidades ya ha entrado.

La verdad es que… cómo pasa el tiempo de rápido… parece mentira que hace 18 días estuviéramos contando los muertos en Urda por el segundo accidente ferroviario en 9 meses. Para sus familiares el tiempo quedó allí congelado, uno escucha esto y se entiende hasta qué punto el tiempo está vinculado al sentimiento.

Ya que ha dado pie para hablar de intimidades, se le podía haber preguntado por los negocios de la familia política, si le había chocado el mundo aquel, cuestiones que tienen cierta enjundia… pero no hubo oportunidad, quizás dentro de unos días cuando vuelva…

Sí hubo tiempo para hablar un poco de política.

Algún despistado dirá: ¿Se refiere a Vox? ¿Ha dejado de demonizar cualquier pacto de Feijóo con Abascal? No, qué va, eso sigue siendo inaceptable. Él se refiere a la legitimidad de sus pactos con Bildu. Al hecho incontrovertible de que, por ejemplo, ha entregado la alcaldía de Pamplona a lo bildutarras, que el pacto entre ambas formaciones no es público y permanece secreto, aunque por la agenda de Cerdán, que se reunió con el fiscal Carlos García Berro, coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional poco antes de que este dejara de recurrir los beneficios penitenciarios a presos etarras… lo que permitió conceder terceros grados de manera sistemática.

Con Bildu no hay equidistancia posible. No la hay. No hay un partido así en todo el arco parlamentario, ni en ningún parlamento autonómico. Uno que tenga como líder a un secuestrador y en su cúpula al exjefe de de una banda terrorista. Uno que no sólo no ha condenado los asesinatos de ETA ni ha colaborado en su esclarecimiento sino que sigue apostando por la violencia como forma de hacer política. Porque es Bildu, sus bases, la que mantiene una serie de cotos vedados para hacer campaña. Lugares donde no pueden pisar los partidos que no les gustan.

Este es el sonido de la campaña de ayer en Hernani. Durante demasiado tiempo, Hernani fue un museo al aire libre de la apología del terrorismo. Allí siempre ha obtenido un muy buen resultado Herri Batasuna y todas sus derivaciones. Ahora pretenden que sea un paréntesis de la democracia, donde no se puede hacer campaña.

Feijóo apoya a Jon Echevarría en Guipúzcoa

El candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echevarría tuvo que suspender la campaña por peligro real para su integridad. Se enfrentó a una lluvia de piedras, huevos y petardos y tuvo que salir escoltado por agentes de la Ertzaintza.

Este chico, jovencísimo, tiene mejor euskera que el 90% de los votantes de Bildu pero eso da igual. Como si no supiera decir Eskerrik Asko. Qué broma es esta de que un partido no pueda hacer campaña en paz. Porque lo peor no son los que tiran piedras sino los que lo justifican diciendo que es una provocación pedir el voto en Hernani.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido modificar su agenda de campaña para estar ya mañana en Guipúzcoa para pedir el voto junto a su candidato.

Claro, y le pide a Sánchez que reclame a sus socios que abandonen la violencia. Pedro Sánchez no se ha referido a esto en sus mítines y en sus entrevistas. El PSOE sí lo ha condenado en las redes sociales. Bildu no, claro. Cómo va a condenar Bildu si los envían ellos. Si Bildu se cree dueño de Hernani y de todo Guipúzcoa. Mientras tenga estos socios, da igual lo grande que sea la bandera que saque Sánchez siempre que llega la campaña y sólo durante la campaña. Que sólo parecerá un paño electoral.