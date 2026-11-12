Abascal, tras cancelar su entrevista con Jordi Wild: "Ha sido una víctima de un error nuestro anterior"

Santiago Abascal ha comparecido ante los micrófonos de Espejo Público, donde ha sido preguntado por su entrevista con David Broncano en La Revuelta, así como la posterior cancelación de su entrevista con el conocido youtuber Jordi Wild.

En una semana convulsa con especial protagonismo de la huelga general de ayer, el líder de Vox ha asegurado que el cambio del público habitual del programa de RTVE a uno afín a su partido fue algo "positivo", manteniendo que "por lo menos, pude hablar, porque en otras circunstancias habría sido difícil, ya que, como pudieron comprobar, mis intervenciones eran permanentemente interrumpidas por el presentador".

"Televisión Española ha secuestrado 40 minutos de entrevista"

Durante el día de ayer, Abascal y su formación decidieron cancelar la entrevista con Jordi Wild, youtuber que acumula más de 12 millones de seguidores en sus plataformas y que planteó a todos los candidatos una entrevista en su programa, The Wild Project.

La entrevista sería publicada íntegramente, sin cortar ninguna parte, para que no se pudiese sacar de contexto ninguna declaración, algo que Vox no se ha terminado de creer tras su entrevista en La Revuelta. "Televisión Española ha secuestrado 40 minutos de grabación, que han sido recortados. Algunas intervenciones en defensa del sector público, acusando al gobierno de haberse convertido en el enemigo público de lo público, en el destructor de la red ferroviaria, la red de carreteras, la red hospitalaria, la red eléctrica y de la red educativa y, a la vez, de haber saqueado al sector privado para hacer todo eso con unos impuestos abusivos y unos servicios públicos cada vez peores", ha explicado a Susanna Griso.

El líder de la formación sostiene que le parece "inaceptable", asegurando que "les hemos exigido que lo publiquen aunque sea en su plataforma, y esperamos que se haga, porque queremos que todo lo que ocurrió allí sea visto por los españoles". Además, ha declarado estar "convencidos de que es Moncloa quien está detrás de que no se publique todo el contenido de lo que se dijo en La Revuelta".

Respecto al cambio de público habitual por uno afín a su partido, sostiene que "no sé exactamente cómo ha sido eso, pero ellos lo aceptaron de primeras y se gestionó con una agencia, y la verdad que me alegro mucho, porque por lo menos pude hablar, porque en otras circunstancias habría sido difícil porque mis intervenciones eran permanentemente interrumpidas por el presentador. No estuve en una entrevista, estuve en un debate".

"Me alegro de que fuera así, de que estuviéramos en la televisión pública todos en las mismas condiciones; a Sánchez la aplaudían y a mí también. Supongo que Sánchez tenía su público, aunque no estén hablando de ello", declara.

La cancelación de su entrevista con Jordi Wild

"No era un héroe tras la revuelta, ni soy un villano por cancelar la entrevista con Jordi Wild", ha recalcado en Espejo Público. "Lo siento por Jordi Wild, decidimos no acudir exactamente por lo que había pasado en La Revuelta, porque tomamos la decisión irreversible de que nunca más un candidato o portavoz de Vox va a ceder los derechos en exclusiva a ningún tipo de entidad pública o privada", declara.

Defiende que, aunque "él lo ha considerado una ofensa a su trabajo, yo lo respeto", destacando que su decisión "es irreversible". "Hemos cometido un error en La Revuelta y no vamos a volverlo a cometer de ninguna manera. Representamos a mucha gente y no queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso ni a ningún tipo de edición. Asumo las críticas y las consecuencias de mis decisiones, que tomo personalmente", explica.

No era un héroe tras la revuelta, ni soy un villano por cancelar la entrevista con Jordi Wild

Su opinión y la de Vox sobre la huelga general y los sindicatos

Abascal ha hecho hincapié en los sindicatos tras la huelga general de ayer, 11 de noviembre. "Dependerá de los españoles, pero tenemos intención de que las subvenciones a sindicatos, organizaciones patronales y partidos políticos sean eliminadas o reducidas drásticamente", detalla.

Sostiene que "lo que ocurrió ayer fue gravísimo, una huelga política planteada por el Gobierno y por dos sindicatos que han estado callados como muertos durante ocho años. La huelga fue un auténtico fracaso y en los pocos lugares en los que tuvo seguimiento fue como consecuencia de la intimidación y de la violencia de los piquetes que se denominan informativos, pero que se dedican a ir a atemorizar a los trabajadores, a los autónomos y a los pequeños comercios... y a todos los que quieren llevar a sus hijos el pan y salir adelante".

"Yo espero que los españoles tomen buena nota, pero el fracaso fue absoluto para Pedro Sánchez y sus cómplices", vuelve a insistir.