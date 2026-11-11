Última hora de la huelga general del 11 de noviembre, en directo: arranca el paro por la vivienda y salario digno entre piquetes y movilizaciones

Los servicios mínimos en la EMT

Ana de Gracia se encuentra en las cocheras de la EMT de Fuencarral y explica que existe malestar entre los trabajadores por la forma de aplicación de los servicios mínimos. Hay incluso una denuncia por parte del sindicato CGT por la modificación de los mismos durante la noche y después de considerarlos excesivos. Según explica, los trabajadores recibieron la información definitiva a las 21:30 de esta noche anterior. Como consecuencia, cuando llegaron a las cocheras para incorporarse a sus puestos, muchos no sabían si tenían que salir a trabajar o no.

Un trabajador y miembro del sindicato afirma que todos los trabajadores que habían sido convocados para cubrir los servicios mínimos acudieron a las instalaciones, pero se encontraron con que no tenían claro si debían prestar servicio. Añade que algunos trabajadores habían sido finalmente retirados de los servicios mínimos y permanecían fuera de las instalaciones sin saber qué iba a suceder, además de calificar la situación de despropósito y critica la falta de organización y comunicación.

Después de la concentración, los manifestantes prevén desplazarse a otras cabeceras de línea e intercambiadores de Madrid para extender la protesta.