Qué pasa si tu empresa te obliga a trabajar durante una huelga general: derechos y límites legales

Este miércoles 11 de noviembre tendrá lugar la huelga general a nivel estatal convocada por UGT y Comisiones Obreras. Los sindicatos han llamado a la movilización para reclamar subidas salariales, soluciones a los problemas de la vivienda y la mejora de los servicios públicos.

Se trata de la primera general durante las dos legislaturas del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera en 14 años, puesto que la última convocatoria se produjo en noviembre de 2012, año marcado por la espiral de ataques y recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y el proceso de movilización en curso que se estaba desarrollando en esos momentos a raíz del 15M.

Por ello, cualquier trabajador tiene derecho a no acudir a su puesto de trabajo y, por tanto, ejercer su derecho a huelga. Así queda recogido legalmente por la Constitución de 1978 a través del artículo 28.2, donde se reconoce que los trabajadores pueden parar temporalmente su actividad para presionar a su empresa y acordar mejoras de tipo laboral.

¿Puede la empresa obligarme a trabajar durante una huelga?

Tras el anuncio de los sindicatos hace más de un mes, surgen muchas dudas acerca de cuáles son los derechos de los trabajadores en este tipo de situaciones. Por un lado, muchos se preguntan si la empresa puede exigir al empleado acudir a su trabajo durante la huelga.

Según aparece en el artículo 28.2, nadie puede exigir al ciudadano acudir a su puesto de trabajo durante estas circunstancias, así como nadie puede impedir que se trabaje. "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses".

No obstante, la única excepción son los servicios mínimos decretados por la autoridad gubernamental en sectores esenciales como el transporte, la sanidad o la seguridad, en cuyo caso los trabajadores designados sí tienen la obligación de acudir.

Además, en caso de ser becario, estos no tienen derecho legal de huelga al no tener una relación laboral ordinaria. Aún así, si el alumno en prácticas toma la decisión de no acudir, la empresa podrá quitarle parte del dinero por ayuda al estudio.

¿Debo avisar a la empresa si voy a hacer huelga?

Más allá de decidir si se va a secundar o no la huelga, otra de las preguntas frecuentes guarda relación sobre si es necesario advertir a la empresa de la decisión. En este caso, la huelga es un derecho individual de los trabajadores donde no es obligatorio comunicar a la empresa de antemano si se va a secundar la convocatoria.

Asimismo, existe la posibilidad de hacer huelga durante una parte de la jornada, siempre que se respeten las condiciones y modalidades establecidas en la convocatoria.

Consecuencias de la huelga

En caso de decidir no ir al trabajo, los empleados deben saber que esta ausencia se verá reflejada en la nómina. Y es que aquellos que no vayan a trabajar se les descontará ese día de su salario global, tanto las retribuciones básicas como las complementarias de ese día, y no cotizará a la Seguridad Social de una forma normal, sino que recibirá un alta especial de cotización, que es el alta en situación de huelga.

Además, los trabajadores que hagan huelga parcial también se les descontará el sueldo proporcional a las horas de ausencia. No obstante, no existe la posibilidad de que la empresa pueda descontar días de vacaciones aprobadas ni reducir su duración por la huelga.

¿Qué trabajadores no pueden hacer huelga?

Aunque se trata de un derecho individual, hay ciertos colectivos que no quedan recogidos por ley. Estos son: