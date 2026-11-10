HUELGA MAQUINISTAS

Última hora del caos en las estaciones por la huelga de maquinistas, en directo: los servicios mínimos no se cumplen en Rodalies ni en Cercanías Madrid

Arranca la primera jornada de huelga de maquinistas sin cumplirse los servicios mínimos establecidos en Cataluña, mientras que en Cercanías Madrid no circulan en las líneas C-3, C-4 y C-5.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de la estación de Sants en Barcelona.
Imagen de archivo de la estación de Sants en Barcelona. | EFE/Enric Fontcuberta

Los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga convocada este martes por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes, Semaf, se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe. La Generalitat había decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6:00 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Cercanías Madrid también se encuentra especialmente afectado por la jornada de huelga. Las líneas C-3, C-4 y C-5 no prestan servicio este martes debido al incumplimiento de los servicios mínimos.

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Los servicios mínimos no se cumplen en Cataluña

Los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga convocada este martes por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes, Semaf, se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe. La Generalitat había decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6:00 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Fuentes de Renfe han indicado que a las 6:00 horas no han salido 14 trenes, más de la mitad de los 25 trenes que estaba previsto que se pusieran en marcha dentro de los servicios mínimos. A las 6:30 horas se han suprimido un 60 % de los trenes programados en el marco de estos servicios mínimos. Renfe recomienda a los usuarios que busquen transportes alternativos y recuerda que pueden pedir la devolución de los billetes.

Arranca la primera jornada de huelga convocada por los maquinistas

A las 00:01 horas de este martes ha comenzado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas. Además, el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España.

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