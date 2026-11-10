Última hora del caos en las estaciones por la huelga de maquinistas, en directo: los servicios mínimos no se cumplen en Rodalies ni en Cercanías Madrid

Los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga convocada este martes por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes, Semaf, se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe. La Generalitat había decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6:00 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.
Cercanías Madrid también se encuentra especialmente afectado por la jornada de huelga. Las líneas C-3, C-4 y C-5 no prestan servicio este martes debido al incumplimiento de los servicios mínimos.