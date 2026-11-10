Última hora del caos en las estaciones por la huelga de maquinistas, en directo: los servicios mínimos no se cumplen en Rodalies ni en Cercanías Madrid

Los servicios mínimos no se cumplen en Cataluña

Los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga convocada este martes por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes, Semaf, se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe. La Generalitat había decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6:00 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Fuentes de Renfe han indicado que a las 6:00 horas no han salido 14 trenes, más de la mitad de los 25 trenes que estaba previsto que se pusieran en marcha dentro de los servicios mínimos. A las 6:30 horas se han suprimido un 60 % de los trenes programados en el marco de estos servicios mínimos. Renfe recomienda a los usuarios que busquen transportes alternativos y recuerda que pueden pedir la devolución de los billetes.