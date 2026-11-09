Claves del escándalo en Nvidia: un affaire de su líder con una supuesta espía china, lo que Trump sabía y una investigación abierta

Conflicto internacional y tecnológico. El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia ha iniciado una investigación independiente contra su consejero delegado, Jensen Huang, tras salir a la luz que mantuvo una relación extramatrimonial. Al margen de conocer los aspectos personales de su vida, esta supuesta infidelidad sería con la empresaria china Alice Huang, vinculada con el Ministerio de Seguridad del Estado de China; unos 'cuernos' que han hecho saltar todas las alarmas en Washington.

Ha sido a través de un correo electrónico enviado a la plantilla de Nvidia que el máximo responsable de la empresa tecnológica ha admitido públicamente la infidelidad y ha pedido disculpas a sus familiares y trabajadores, aunque sigue defendiendo su compromiso con Nvidia y niega haber revelado secretos empresariales.

¿De qué trata el escándalo de Nvidia?

El escándalo se desencadenó a raíz de una investigación de The New York Times el pasado 29 de octubre cuando este medio publicó que Jensen Huang mantenía una relación cercana con Alice Huang (pese a compartir apellido, no tienen ningún parentesco). Las autoridades estadounidenses tenían preocupaciones por los presuntos vínculos de la mujer con la inteligencia china, en medio de una lucha entre Estados Unidos y China por tener el liderazgo tecnológico. Además, estas preocupaciones fueron trasladadas a la Administración de Donald Trump.

Tras publicar tanto The New York Times como el Financial Times que Alice había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China, se anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos. Sobre esto, la junta directiva de Nvidia ha encargado esta investigación a un comité de directores y asesores jurídicos externos con el objetivo de determinar si el directivo de la empresa tecnológica fue el blanco de una operación por parte de China para influir en el acceso a información y a los chips de inteligencia artificial más avanzados que poseen.

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang, quien, como se ha comentado, no guarda parentesco con Jensen Huang, es una empresaria china y exdirectiva de la compañía singapurense Megaspeed International, especializada en servicios de computación. Asumió la dirección de esta empresa en marzo de 2023, aunque en noviembre de ese año dejó de figurar como directiva de esta compañía.

Los indicios de la investigación sitúan a la empresaria en el centro de las sospechas debido al presunto desvío a China de procesadores que estaban sometidos a restricciones comerciales, algo que la tecnológica niega y asegura haber investigado y desmentido.

Su trayectoria profesional resulta difícil de verificar, ya que son varios los informes que sitúan a Alice Huang cuatro años de experiencia en comunicación y ocho en el sector bursátil, con supuestos trabajos como periodista. Además, la información pública sobre esta mujer sigue siendo escasa y tampoco se ha confirmado dónde se encuentra actualmente ni qué actividades profesionales desarrolla tras su salida de la dirección registrada de Megaspeed, aunque la inteligencia norteamericana la señala como presunta agente reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino para acercarse al entorno directivo de Jensen y facilitar el acceso a componentes estratégicos.

Caída en bolsa de Nvidia

El anuncio de las investigaciones internas de Nvidia ha sacudido el mercado financiero provocando caídas en las acciones de la empresa tecnológica de hasta el 6%. El rechazo de los inversores responde a la incertidumbre sobre el futuro de Jensen Huang, una de las mayores y más importantes figuras en la industria tecnológica por ser el cofundador y propietario de más del 3,5% del capital de la compañía.

Con este desplome, Nvidia acumula una pérdida mayor al 26% desde sus máximos históricos registrados a principios de octubre, perdiendo más de 1,5 billones de dólares en términos de valor de mercado.

Trump defiende al consejero delegado de Nvidia

En cuanto a lo que Trump sabía acerca del caso, el presidete estadounidense ha expresado su respaldo al consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia, asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía. "No he hablado con él sobre esto, solo sé que es buena persona. Nunca se sabe del todo qué ha pasado", ha declarado Trump.