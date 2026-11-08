Trump, un "pato cojo muy raro" tras su derrota en las 'midterms': "Va a hacer los próximos dos años muy broncos, polémicos y duros"

Estados Unidos ha votado en las elecciones de medio mandato y el resultado ha sido un auténtico batacazo para Donald Trump: los demócratas han recuperado la Cámara de Representantes y también el Senado, donde ya tienen asegurados 54 escaños, y han ganado en estados donde Trump se impuso por más de diez puntos, como Texas, Ohio, Iowa o Kansas.

La primera reacción en el lado republicano fue la de Donald Trump a golpe de tuit: "Yo no estaba en la papeleta y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por goleada! Gracias por su atención a este asunto", fue lo que dijo a pesar de que los analistas aseguran que el castigo fue precisamente para él, ya que llegó a las elecciones con un 33% de aprobación.

Trump, un "pato cojo" muy "raro" tras las 'midterms': el ascenso de Stephen Miller

¿Qué suponen estos resultados para el Partido Republicano y para lo que queda a Donald Trump de mandato? Blas Moreno explica en El Orden Mundial de Julia en la onda que, cuando un presidente llega al final de su mandato y tiene al legislativo en contra, se le suele llamar un "pato cojo", es decir, "alguien que ya no tiene la capacidad de llevar a cabo su agenda política". Pero, en el caso de Trump, "va a ser un pato cojo muy raro porque, en vez de amilanarse, va a intentar ser todavía más agresivo con muchas órdenes ejecutivas que pasen por encima del Congreso y con mucho veto. De hecho, él ya ha dicho que será conocido como 'Míster Veto'".

Esto quiere decir que si el Congreso propone algo, él dirá que no, lo devolverá a la Cámara, que tendrá que aprobarlo con mayorías más cualificadas, lo que les llevará a un bloqueo político que hará que la situación en Estados Unidos se vuelva "todavía más bronca, polarizada y complicada".

En este contexto, se entiende el ascenso de Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca y el arquitecto de la política migratoria de Donald Trump. Un hombre que, según explica Blas Moreno, "tiene fama de radical, eficiente y bastante peligroso": "Él va a llevar la política interna, lo que nos habla de cómo Trump va a querer hacer los próximos dos años: muy broncos, muy polémicos y duros".

Empieza la carrera por las presidenciales: así llegan republicanos y demócratas

En cuanto al Partido Republicano, ya ha empezado la carrera por las presidenciales del 2028 y la sucesión de Donald Trump, que promete ser una pelea muy grande entre los conservadores clásicos, como Marco Rubio, y el ala dura del movimiento MAGA ('Make América Great Again') en la figura de J.D. Vance. Porque Vance ya se ha desmarcado de Trump tan solo un día después de la derrota electoral, cuando culpó a la guerra de Irán del resultado: "Es el primer disparo en esa guerra por el poder después del 28".

En el otro lado, están los demócratas, que se encuentran con una victoria, pero también con mucho trabajo por delante. Entre las caras nuevas están James Talarico, exmaestro y seminarista presbiteriano que ha sido el primer demócrata elegido senador por Texas en 38 años, derrotando a Ken Paxton y con Elon Musk volcado en la campaña de su rival: "Ha gastado 500 millones de dólares en apoyar la candidatura republicana". Talarico es un hombre "religioso que cita a la Biblia, pero que es capaz de movilizar a mucha gente para cambiar la política en Estados Unidos".

Otro de los nombres del Partido Demócrata es Adam Hamilton, senador por Kansas, estado en el que los demócratas llevaban sin ganar casi 100 años. Ese senador es un pastor metodista al que acusan de ser "woke de izquierdas" y que responde que "Jesucristo también sería woke", como forma de priorizar el voto religioso. Estos dos nombres "nos hablan de la pelea que se abre en el 2028 entre la gente más moderada del partido y la más progresista".

John Ossoff, el demócrata al que comparan con los Kennedy

Probablemente, explica Blas Moreno, la lección es que en un país tan enorme y diverso como es Estados Unidos, la estrategia ganadora es que en cada lugar se vaya con un candidato diferente porque "no vale todo para todas partes". Pero es cierto que empieza a haber "runrún" sobre quién podría ser presidenciable en el 2028 en el Partido Demócrata. Uno de ellos es Talarico y otro nombre que suena con fuerza es John Ossoff, el senador por Georgia, un hombre al que comparan con los Kennedy en cuanto a carisma, capacidad comunicativa, juventud, energía y renovación.

"Hay mucha gente nueva en ese partido y probablemente veremos esa pelea interna por ver quién se presenta a presidente dentro de dos años", concluye Blas Moreno. Además, añaden que en estos dos años, los demócratas tendrán que demostrar que no basta con que te den el poder, sino que hay que usarlo en favor de la gente: "Investigaciones al presidente, impeachment, etc. Veremos cómo utilizan ese poder".