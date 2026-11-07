Feijóo dice que si el "dinero de los trenes" ha acabado en el PSOE, "tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado que, si se acredita que "el dinero de la seguridad de los trenes ha acabado en el Partido Socialista o en el bolsillo de alguno de los suyos, no bastará con que se marchen" porque "tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel".

"Todos asumirán sus responsabilidades"

Así lo afirmó en un mitin en Valladolid, tierra natal del exministro de Transportes, Óscar Puente, desde donde aseguró este sábado que, si llega a La Moncloa, "todos asumirán sus responsabilidades" por las tragedias ferroviarias de Urda y Adamuz ahora que se han abierto dos investigaciones judiciales, una por la Audiencia Nacional y otra por la Fiscalía Europea, sobre el destino de fondos para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

"Si el dinero de la seguridad de los trenes ha acabado en el Partido Socialista o en el bolsillo de alguno de los suyos no bastará con que se marchen, tendrán que responder ante la Justicia. Y si han robado el dinero destinado a proteger la vida de los españoles, tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel. Es nuestra obligación denunciar lo que nos encontremos y lo haremos", aseveró.

Eliminación de las leyes para el campo

Asimismo, Feijóo ha comprometido que si llega al Palacio de la Moncloa suprimirá toda la legislación española que exija al campo "más de lo que ya exige Europa" como muestra de "respeto" al mundo rural.

"Toda obligación por encima del estándar europeo será suprimida", ha asegurado el líder 'popular' en Valladolid durante su primer mitin de campaña tras el accidente ferroviario, en una intervención que ha estado precedida por las del presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo; y el presidente autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco.

Precisamente en la capital vallisoletano, Feijóo ha señalado que ahora es momento de mirar al campo de Castilla y León, un punto en el que ha remarcado que el esfuerzo del mundo rural "merece respeto".

"Por eso os digo basta de un Gobierno de espaldas al campo y a los pueblos. Basta de políticas que regulen el campo sin conocerlo y sin que les importe. Pediremos una moratoria regulatoria en Europa", ha ahondado el dirigente 'popular'.