Latorre, sobre la dimisión de Puente y el cálculo electoral del PSOE: "Tratan de explicar la jugada maestra aquellos que nos decían que no debía dimitir"

Enseguida les contamos todo lo relativo a la dimisión de Óscar Puente, el adiós del ministro más pendenciero que suponía la última decantación del sanchismo. Pero manda la noticia, y a esta hora tenemos que hacer una conexión con Estados Unidos, donde Donald Trump acaba de sufrir una severa derrota electoral que le complica mucho los años que le quedan como presidente de Estados Unidos. El Partido Republicano acaba de perder en las elecciones de mitad de mandato el control de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes.

Es una derrota tan dura que los demócratas incluso han ganado el asiento en el Senado de Texas. Texas es el Camelot republicano… los conservadores no habían sido derrotados allí en décadas.

La dimisión de Puente y sus repercusiones electorales

¿Hay que celebrar la dimisión de quien nunca debió haber sido ministro?

No, sobre todo cuando el balance es tan nefasto. Hoy, un día después del mandato de Óscar Puente en Transportes, la confianza de los españoles en la alta velocidad está quebrada, el servicio funciona con enormes restricciones, están cuestionados los protocolos y las condiciones de trabajo en el centro de control y no hay forma de reparar el daño provocado a 115 familias que perdieron a uno de los suyos en Adamuz o en Urda.

El ministro deja además un legado tóxico: nunca desde el Consejo de Ministros se había insultado así a periodistas, contribuyentes y la oposición, nunca -y cuando se dice nunca es nunca- se habían exhibido unas maneras tan zafias y tan agresivas… y tan contrarias a lo que debe ser la normal convivencia en democracia. Como hoy bien dice Paco Pascual en El Mundo: "Lo que ha traído el ya ex ministro a la política es fundamentalmente el empleo de la violencia verbal desde el poder contra el ciudadano de a pie"

Como ya todo se mide en términos de estrategia electoral, ahora nos tratan de explicar la jugada maestra de la dimisión aquellos que nos decían que el ministro no debía dimitir. Lo que ha ocurrido. Después de pasarse una semana explicando por qué no debía dimitir, Óscar Puente ha dimitido.

La mecánica de la dimisión es difícil de explicar, porque ocurrió al fin al de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso.

Óscar Puente llevaba dos discursos, uno con notas manuscritas. El ministro se mostró incluso desafiante cuando la oposición señaló, no su culpa, sino su responsabilidad en dos tragedias ferroviarias ocurrido en tan sólo nueve meses. Todos menos Bildu pidieron su dimisión.

Y al final Puente dimitió. Aunque es inevitable pensar que le dimitieron, porque si tú has pensado en dimitir desde el minuto 1, no aventuras de forma tan egoísta el calvario que te espera por no dimitir, ni explicas todas las razones por las que tu dimisión es irrelevante. La decisión se ha tomado en funcion de una estrategia electoral y no mediante un escrutinio moral o político, no por rendición de cuentas ante la ciudadanía sino para no entorpecer la campaña de tu partido.

Ha sido un día largo y muy contradictorio, porque no sólo Puente anunció que dimitía después de haber explicado por qué no debía hacerlo. Lo ha hecho después de explicar las medidas con las que su Gobierno pretende reforma un sistema ferroviario que hasta ayer nos decía que no tenía ningún problema y funcionaba perfectamente.

Esta enorme disonancia la explica bien nuestro Miquel Roig, precisamente en X, que es el medio favorito de Puente: "Hasta el apagón, no había ningún problema en la gestión de la red, pero después del apagón se cambió la forma de gestionar la producción para evitar otro.

Hasta Adamuz, la infraestructura ferroviaria era adecuada, pero después de Adamuz se multiplicaron las limitaciones de velocidad para evitar otro descarrilamiento.

Hasta Urda, los protocolos de Adif eran los adecuados y el ministro apuntó al fallo de un operador, pero después de Urda se van a modificar los protocolos para evitar que vuelvan a chocar dos trenes".

Lo secundario es lo político y cómo afecta esto a la campaña, por más que quieran convencernos de lo contrario. Pero es inevitable ver aquí un ocaso político, el fin de una era y de un proyecto, porque es verdad que Puente era la última decantación del sanchismo, el que encarnaba los valores del muro, no en vano fue el portavoz encargado de subir a la tribuna en aquella sesión de investidura. Era el favorito de la militancia, el castigo de la oposición y llegó a ser el favorito en todas las quinielas de la sucesion de Pedro Sánchez. No descarten que eso también haya contribuido a su caída.