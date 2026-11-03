Ada Colau insiste en la dimisión de Óscar Puente tras Adamuz y Urda: "Como ha vuelto a suceder, es sano que se asuman responsabilidades políticas"

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, analiza en Más de Uno los principales asuntos que marcan la actualidad política a menos de cuatro semanas de las elecciones generales del 29 de diciembre. En su conversación con Rafa Latorre, la exalcaldesa de Barcelona responde sobre la gestión del Gobierno tras el accidente ferroviario de Urda y la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, en un momento en el que la oposición exige explicaciones y responsabilidades.

La entrevista aborda también las contradicciones de la izquierda alternativa, que concurre a las elecciones sin haber conseguido una candidatura unitaria con Podemos, y las diferencias que marcaron su relación con el PSOE durante la legislatura. Además, Colau expone las propuestas del Frente Amplio en materia de vivienda y sus expectativas electorales.

El gran pacto ferroviario y el futuro del modelo de Renfe y Adif

El Frente Amplio defiende la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado en materia ferroviaria para revisar el funcionamiento del sistema y garantizar la seguridad de las infraestructuras. Una propuesta que abre el debate sobre el modelo de organización del sector y las consecuencias de la separación entre Renfe y Adif.

La candidata considera que lo fundamental que habría que hacer después de la gravedad de estos dos accidentes es impulsar dicho acuerdo entre las distintas formaciones políticas con el fin de replantear la revisión del modelo.

"Habría que recuperar el liderazgo público. Que se reunifique Renfe con Adif, como pasa en países como Francia", declara.

Colau señala a la liberación de ferrocarril, a la presencia de más proveedores y al uso como los principales fallos de la gestión, y propone que el mantenimiento y conservación de las líneas dependa también de la administración pública, y no de externos. Asimismo consideró que el aumento de inversión en nuevas vías no ha correspondido con un aumento en las plantillas, como señalaron desde varios sindicatos.

Con respecto a la posible corrupción y la colocación de políticos en cargos vinculados a la dirección de Adif y Renfe, la política barcelonesa plantea realizar una auditoría de todo el sistema para "realizar tener una radiografía exacta", así como "revisar si los políticos deberían estar al frente de la gestión".

La gestión del Gobierno tras la tragedia ferroviaria de Urda

La catástrofe ferroviaria de Urda centra uno de los primeros bloques de la entrevista. La gestión del accidente por parte del Gobierno abre un debate sobre las responsabilidades políticas, la transparencia en la investigación y la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transportes a las víctimas y sus familias.

"La prioridad tienen que ser las víctimas. A ellas les debemos dar una respuesta inmediata, deben ser nuestra máxima prioridad. Revisar por qué el sistema no está funcionando como debería", comenta la exalcaldesa de Barcelona.

Colau expresa que los problemas que atraviesa la Alta Velocidad Española no son puntuales y que no se debe centrar el enfoque en la mala praxis del centro de control, sino que hay "un sistema al que le saltan las costuras".

"Los trenes de toda España no deben depender de un fallo humano", espeta.

En torno a las cuestiones que deben estar bajo la lupa tras la tragedia ferroviaria, la representante de la agrupación de izquierda remarca la relevancia de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona y defendió que el bloqueo precautorio de esa vía sólo debería realizarse solo si se considera "una gestión de urgencia".

"Que en el momento de shock en el que estamos no se abra un debate de manera incierta", declara.

Colau propone que la investigación con rigor técnico exponga si la mejor solución pasa por reducir la velocidad de los trenes o la afluencia de los mismos. En torno a la línea Madrid-Andalucía, la líder de Frente Amplio manifiesta que es primordial presentar un plan de movilidad alternativo contemporáneo para contrarrestar la ausencia de este servicio.

¿Debe dimitir Óscar Puente? El futuro del ministro de Transportes

La comparecencia de Óscar Puente ante la Diputación Permanente del Congreso constituye otro de los puntos de interés. Colau explica qué espera de las explicaciones del ministro y si considera que el Gobierno está a la altura de las circunstancias desde que se produjo el siniestro.

La líder del Frente Amplio opina que no se trata de buscar culpables, ya que eso lo hará una investigación judicial, pero considera que un relevo de ese puesto puede ayudar en el proceso de restauración de la confianza de la ciudadanía.

"Cuando se han producido dos accidentes en menos de un año en el mismo tramo, creemos que es positivo que se tomen responsabilidades políticas", expresó.

Además Colau reslalta que los trenes "no son solo un referente del presente sino que deben serlo también del futuro de este país".

Sus propuestas de vivienda: regularización de alquileres y favorecer el uso residencial

La política de vivienda constituye uno de los asuntos centrales de la conversación, especialmente por las diferencias que genera dentro del propio bloque progresista. Colau explica cuánto tiempo considera necesario para revertir la situación actual del mercado inmobiliario y qué medidas permiten reducir los precios del alquiler y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Colau defiende su gestión de esta cuestión cuando fue la máxima edil de Barcelona, reflejando que sus medidas han contenido los precios con la regulación de los alquileres aunque señalando que esta medida aprobada en 2024 fue demasiado tarde. Sobre este hecho demanda que habló con Sánchez para que esta acción fuera efectiva desde 2019, pero que no fue hasta el 2024 que se limitaron los precios en los nuevos contratos de arrendamiento en la Generalitat catalana.

Además de este techo económico para las rentas, las medidas principales para su plan de vivienda proponen movilizar los pisos de temporada, los fondos buitres y favorecer el uso residencial.

"No hay falta de viviendas, lo que se tiene que hacer es que las viviendas sean para vivir, no para especular", dijo explicando que aunque es una cuestión importante la construcción de nuevas casas no debe ser la primera vivienda por su efecto tardío en la población.

La candidata piensa que los pequeños propietarios no son el problema, y plantea crear un impuesto del 10% sobre el valor de la propiedad si subes el alquiler por encima del índice de valor del precio. También defiende que esta iniciativa puede movilizar medio millón de viviendas.

"No puede ser que en este país se le ponga alfombras rojas a la especulación como ha hecho Ayuso", opina.

Las discrepancias con el PSOE

La relación con los socialistas ocupa otro de los grandes bloques de la entrevista. Durante la legislatura, las formaciones situadas a la izquierda del PSOE mantienen discrepancias sobre cuestiones como la política de vivienda, la gestión migratoria en Ceuta, la reducción de la jornada laboral, la política exterior hacia Marruecos y el Sáhara Occidental o los casos de corrupción que afectan al entorno socialista.

"Con el PSOE en vivienda discrepo mucho", asegura. Igualmente sopesa que aunque en el Ejecutivo haya un ministerio de vivienda no es suficiente para que haya políticas de vivienda fuertes, y señala que "no han hecho nada durante este mandato".

Colau expone que su espacio político habló con Pedro Sánchez hace tiempo sobre la posibilidad de ser ministra, pero no dudó en decir que no porque "no quería que fuera por inercia".

La unidad de la izquierda, cuestionada por las disputas en las listas

Uno de los principales argumentos del Frente Amplio es la necesidad de superar la fragmentación de la izquierda. Sin embargo, la construcción de la candidatura está marcada por las discrepancias entre las distintas organizaciones y por las negociaciones sobre el reparto de puestos en las listas electorales.

Colau reiteró que desde su partido quisieron hacer una candidatura unitaria porque es "lo que les pedían en la calle", y que lo dieron todo para que fuera lo más unitaria posible. Por otro lado señaló la ausencia de Podemos

"Algunos no quisieron sentarse en la mesa, y si alguien no quiere sentarse en la mesa no se le puede obligar".

La candidata reiteró que ofreció echarse a un lado si otra persona quería liderar el consenso, pero no fue así y desde su partido le aseguraron que ella era la persona que más unía a las distintas organizaciones políticas.

Preguntada por las escasa cantidad de votos que varias encuestas auguran para su agrupación, Colau explica que otros espacios tenían definidas sus candidaturas, y que ellos han tardado más tiempo.

La huelga general del 11 de noviembre y el problema de Blocus

La convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre también ocupa un espacio en el coloquio. Colau aclara si mantiene su apoyo a la movilización y qué objetivos políticos y sociales persigue.

A la exalcaldesa de la ciudad condal apoya esta huelga y le parece muy bien que el sindicato de inquilinas haya liderado esa huelga. Por otro lado, considera importante la presencia de los otros sindicatos.

"Es una huelga para poner las cuestiones básicas en el centro sin excusa", expresó sobre el trasfondo de esta movilización.

Con respecto a la plataforma Blocus y su influencia en las protestas y saqueos acontecidos en Barcelona, Colau dice que no está claro el origen de estos hechos pero que a ninguno le gusta el pillaje y el saqueo de comercios.

"Puede ser que haya algunos jóvenes que estén en una sensación de molestar por su futuro y que hayan ido a esas convocatorias, pero hay que averiguar el origen", dijo.