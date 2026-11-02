Vuelta a la campaña tras el accidente de Urda con la comparecencia de Óscar Puente en el foco

El vuelco que el trágico accidente ferroviario de Urda ha dado a la precampaña electoral monopoliza la actualidad política esta semana, con la vista puesta el próximo martes en la comparecencia parlamentaria del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la Diputación Permanente del Congreso.

Lo hará en un ambiente marcado por las peticiones de dimisión que se suceden desde las formaciones de la derecha y también de socios del PSOE como Frente Amplio y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también en el punto de mira de PP y Vox, al que elevan la responsabilidad.

El pasado viernes, Puente descartó que vaya a dimitir por el accidente, en el que han fallecido 69 personas, y avanzó que está preparando una batería de medidas para minimizar la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" de los españoles en el sistema ferroviario.

En una comparecencia de casi dos horas en la sede de su departamento, dijo que su forma de asumir su responsabilidad política es seguir "al mando". Fuentes del Gobierno confirmaron después que Puente había puesto su cargo a disposición del presidente, pero que este considera "injusto" apartarle.

Lo que no está claro es que el ministro vaya a participar en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, que se retoma tras los tres días de luto declarados por el siniestro.

Todos los partidos, a excepción de Vox, que mantuvo sus actos, reanudan los actos que interrumpieron por el siniestro. El PP ha convocado el lunes a todos sus barones y a la cúpula del partido para reorganizar la campaña.

La Cumbre Iberoamericana

Además, tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, el miércoles y el jueves se celebra en Madrid la XXX Cumbre Iberoamericana, cuyo desarrollo también viene marcado por el accidente ferroviario, con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, en su primera visita oficial a España.

Además de la participación del Gobierno, el rey Felipe VI estará presente en la cita, cuya reunión principal se celebra el jueves en el Museo de las Colecciones Reales.

Otras citas dentro del calendario electoral son las del lunes, con la proclamación de los candidatos que se presentan a las elecciones generales y la celebración de una nueva reunión de la Junta Electoral Central (JEC) el jueves.