Elisa Beni advierte de las consecuencias de dejar fuera de las listas a Francisco Martín: "Más posibilidades hay de que cuenten lo que saben"

La dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid, después de quedarse fuera de las listas electorales del PSOE para el próximo 29 de noviembre, ha centrado el debate en Por Fin.

La periodista Elisa Beni ha cuestionado las luchas internas por las candidaturas.

Beni ha recordado la vinculación de Martín con Bancal de Rosas, la asociación relacionada con la financiación de las primarias que Pedro Sánchez ganó en 2017, y ha planteado qué podría ocurrir si antiguos responsables socialistas terminaran siendo investigados judicialmente y decidieran aportar información.

"Cuando más gente vas dejando así, más posibilidades hay de que los procedimientos que hay pendientes, cuando sean imputados, porque hay posibilidades de que este señor sea imputado también, pues entonces digan: 'Oiga, pues ya no me queda nada, no me van a dar nada, pues allá voy yo y cuento lo que sé'", ha señalado.

"Estas son las listas del hambre"

"Estas son las listas del hambre", ha afirmado, y ha señalado que a su juicio, muchos dirigentes del partido están intentando asegurarse un puesto ante la posibilidad de perder responsabilidades institucionales después de las elecciones.

La periodista ha relacionado la exclusión de Martín con las diferencias internas del PSOE madrileño y las tensiones entre Óscar López y Félix Bolaños en torno a las candidaturas.

"El delegado del Gobierno ha hecho cosas que no debería haber hecho, como dejar al Gobierno como un soldado firme de Moncloa y de Ferraz", ha sostenido.

Críticas por dimitir a pocas semanas de las elecciones

La decisión de Martín también ha recibido críticas de otros participantes en la tertulia por el momento elegido para abandonar el cargo.

David Mejía ha coincidido en cuestionar la actuación del exdelegado, aunque también ha criticado la utilización partidista de determinados cargos institucionales.

"Él está reivindicando una medalla que le están negando", ha afirmado, antes de recordar que la función de un delegado del Gobierno no debería confundirse con la defensa de los intereses de un partido.

Mejía ha resumido las tensiones internas del PSOE con una expresión: "Esto es Saturno devorando a sus propios hijos".