PP y Vox anuncian un acuerdo para sus listas al Senado en las elecciones del 29N: "Una colaboración para frenar en seco a la extrema izquierda"

Vox ha anunciado una reorganización de sus candidaturas al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación liderada por Santiago Abascal no presentará candidatura propia en seis provincias y concurrirá con un único candidato en otras 14, en un movimiento con el que busca favorecer las opciones de la oposición frente al PSOE y evitar que la fragmentación del voto beneficie a la izquierda.

La decisión se produce en plena negociación sobre la estrategia electoral en la Cámara Alta, donde el Partido Popular aspira a mantener su mayoría y reforzar su representación. El acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado ha intensificado la presión sobre PP y Vox para coordinar sus candidaturas y evitar que la división de sus apoyos les reste escaños.

En un comunicado, Vox ha justificado su decisión por la necesidad de actuar con "responsabilidad" y "altura de miras" ante lo que considera un intento de Pedro Sánchez de hacerse con el control de las instituciones. La formación ha defendido que el movimiento pretende contribuir a frenar al Gobierno y ha expresado su confianza en que el resto de la oposición corresponda a este gesto.

"El Partido Popular y Vox son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero no es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones", sostiene el partido en su mensaje.

Las seis provincias en las que Vox no presentará candidatura

La formación ha decidido retirar sus candidaturas al Senado en seis circunscripciones: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estos territorios, Vox renuncia a presentar una lista propia para facilitar la concentración del voto de la derecha.

Además, el partido presentará un único candidato en otras 14 provincias, en lugar de concurrir con una candidatura completa. Son las siguientes:

Sevilla

Huelva

Asturias

Badajoz

Álava

Navarra

Cáceres

Huesca

Zaragoza

Alicante

Granada

Cuenca

Pontevedra

Jaén

En las 23 provincias restantes, Vox concurrirá con normalidad, según ha anunciado la formación.

El PP no presentará candidatos en Gipuzkoa, Girona y Tarragona

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado que no se presentarán en Gipuzkoa, "donde el PP lleva 26 años sin conseguir senador", Girona y Tarragona, "provincias en las que nunca conseguimos representación en la Cámara Alta".

"No hemos pensado en un buen acuerdo para los dos partidos. Hemos pensado en un entendimiento que sea lo mejor para nuestro país", explica Tellado, quien mantiene que es fundamental "proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los movimientos de la izquierda radical".

Aun así, recalca que "aquí no hay dos partidos que se diluyen. Aquí nadie renuncia a sus propias siglas". "Nosotros no somos el PSOE, no somos el Frente Amplio. Se trata de un "movimiento para frenar en seco a la extrema izquierda en el Senado", explica.

La reacción de Sánchez

El líder del Partido Socialista no ha tardado en publicar un vídeo en redes sociales en respuesta al anuncio de ambas formaciones. Mantiene que "durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como sus hechos lo dejan muy claro".

"Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos. Ahora presentan listas únicas al Senado", explica erróneamente, demostrando que el vídeo llevaba tiempo preparado, pues, como tal, no presentan una única candidatura al Senado. "Dos colores y un mismo proyecto de involución. Tú eliges: o España avanza o avanza el pasado", insiste Sánchez.