Dimite el delegado del Gobierno en Madrid tras quedarse fuera de las listas del PSOE para el 29N

Francisco Martín Aguirre ha dimitido este domingo como delegado del Gobierno en Madrid tres años y medio después de acceder al cargo y ahora en medio de la polémica por la acampada en la Puerta del Sol, sumado al desacuerdo de sindicatos policiales por sus críticas a las cargas en las manifestaciones por la educación.

La dimisión la han confirmado fuentes socialistas consultadas por Europa Press, después de que El País diera la exclusiva. Martín deja ahora el cargo tras haber quedado hace apenas una semana fuera de las listas del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Hasta su llegada a la Delegación del Gobierno, Martín había ejercido como secretario general de la Presidencia, y antes de eso fue director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno (2020-2021) y director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (2018-2020), compaginando este cargo con el de consejero de Paradores.

El ya exdelegado del Gobierno apoyó el pasado mes de julio a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Enma López en las primarias para encabezar la lista del PSOE al consistorio madrileño para 2027, en las que se impuso Reyes Maroto. La propia Enma López ha agradecido en X a Martín su labor en estos años "de buen trabajo, compromiso y entrega". "Madrid pierde a un gran servidor público", ha expresado en la red social la edil socialista, que fue apartada de la dirección del grupo municipal en el Ayuntamiento tras vencer la exministra de Industria en las primarias.

En las últimas semanas, Martín ha estado en el foco del debate político por la gestión de la acampada instalada desde el 26 de septiembre en la Puerta del Sol, unido a las quejas de los sindicatos policiales por sus críticas a las cargas en las manifestaciones por la educación en Ciudad Universitaria.

Desde que asumió el cargo como delegado del Gobierno en Madrid, Martín ha adquirido un perfil marcado por los enfrentamientos políticos e institucionales con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez Almeida.

Tensiones dentro del PSOE Madrid

La salida de Martín se produce también en un contexto de tensiones internas en el PSOE de Madrid, donde ocupa la Secretaría de Política Institucional de la Ejecutiva regional. Su exclusión de las listas electorales ha sorprendido en sectores del partido, en los que su futuro político llevaba tiempo generando incertidumbre, según fuentes socialistas.

Martín había trabajado en La Moncloa antes de asumir la Delegación del Gobierno y era considerado uno de los dirigentes socialistas más próximos a Pedro Sánchez en Madrid. Su presencia pública y sus continuos enfrentamientos con Ayuso y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le habían convertido en uno de los principales representantes del Ejecutivo central en la región.

Las primarias socialistas para elegir al candidato a la Alcaldía de Madrid también contribuyeron a las discrepancias internas. Según fuentes socialistas, Martín se situó del lado de Enma López, frente a Reyes Maroto, que finalmente se impuso en el proceso y fue ratificada como candidata del PSOE a Cibeles.