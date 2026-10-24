REINA SOFÍA

Pedro Sánchez defiende el 'no a la guerra' en un vídeo junto al Guernica y el PP le acusa de "guerracivilista"

El presidente del Gobierno ha grabado un vídeo en el Museo Reina Sofía en el que ha defendido los valores antibelicistas de su Gobierno durante los ocho años de legislatura.

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Agencias | Nerea Pardillo

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de precampaña en Granada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de precampaña en Granada | EFE/ Miguel Ángel Molina

El líder del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno en las próximas elecciones del 29N, Pedro Sánchez, ha difundido un vídeo en redes sociales en el que aparece junto al Guernica mientras defiende los valores antibelicistas de su Ejecutivo, como el 'no a la guerra' o la negativa a subir el gasto militar.

"En los últimos años, muchas cosas han cambiado en el mundo. Y echando la vista atrás, pienso en todas las veces en las que España ha tenido que defender sus principios pese a las enormes presiones. Por eso es tan importante que recordemos por qué estamos aquí", comienza Sánchez el vídeo mientras camina por los pasillos vacíos del Museo Reina Sofía de Madrid.

Hasta en los momentos más oscuros hay una luz

Cuando llega al Guernica, se para frente a él, lo contempla y reflexiona: "Cuando miro este cuadro no veo solo una obra de arte. Veo qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón". En este sentido, Sánchez recuerda que durante los últimos ocho años, España ha defendido que "ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción".

El presidente del Gobierno también reconoce que defender estas ideas "en Europa y en el resto del mundo no ha sido fácil". Aun así, pese a los obstáculos, ha puesto en valor que el Gobierno ha enarbolado el 'no a la guerra', ha denunciado "genocidio" en Gaza o ha rechazado aumentar el gasto militar hasta el 5 % del producto interior bruto porque no iban a "recortar un solo céntimo de euro de nuestro Estado de bienestar".

Así las cosas, Sánchez resume el vídeo con "una idea muy sencilla, pero muy poderosa": "La convivencia, que juntos somos más fuertes. Y cuando miro este cuadro, siempre recuerdo que hasta incluso en los momentos más oscuros hay una luz, la luz de nuestros valores".

El PP le acusa de apropiarse de los recursos de todos

Por su parte, el PP ha acusado a Sánchez de "guerracivilista" y de "abusar de los recursos de todos" para "grabar un spot publicitario en precampaña electoral". La número dos por Madrid en las listas del 29N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que "el propio Picasso se revolvería en su tumba" si pudiera ver el vídeo.

"Hay que tener cara. Le han abierto el Reina Sofía solo para él, para agrandar su ego. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del 'Guernica' para grabar un spot publicitario en precampaña electoral. El 29N se acabará el privilegio como forma de hacer política" ha publicado en su perfil de X.

Álvarez de Toledo también ha apuntado que al presidente del Gobierno se le ha olvidado "un detalle": "Dar las gracias a Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, que es quien trajo el 'Guernica' a España en septiembre de 1981".

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