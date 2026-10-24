Las tiernas y divertidas palabras de Leonor a sus padres y Sofía que provocaron las sonrisas emocionadas del rey Felipe VI y Letizia

La princesa Leonor y el rey Felipe VI compartieron este viernes un divertido y emotivo momento durante el discurso que la heredera al trono pronunció durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias.

"Mi padre va hoy camino de los 60"

Al inicio de sus palabras, Leonor recordaba la primera entrega de los galardones, en 1981, cuando el rey era príncipe y apenas tenía "13 añitos": "Mi padre va hoy camino de los 60", decía en un momento del discurso la princesa, palabras que arrancaron la sonrisa del monarca y las risas entre los asistentes por la expresión de su cara.

Las emotivas palabras de Leonor a su padre

La referencia de la princesa a su padre se produjo al hablar del anuncio del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades para María Zambrano, primera y única mujer premiada aquel año: "La filósofa y escritora llevaba exiliada cuatro décadas y, al agradecer el premio, dijo a mi padre que en él se enciende una luz que aletea una presencia donde se juntan lo joven y lo inédito. Esperanza de una historia que se abre".

"Mi padre va hoy camino de los 60, pero aquella tarde escuchaba bien atento lo que ahí se decía. Tenía 13 añitos. En sus palabras, María Zambrano se refería no solo a la Fundación, no solo a España, a aquella España de 1981, de octubre de 1981. Hablaba de lo joven y lo inédito, hablaba de esperanza", afirmó Leonor.

El tierno recuerdo de Leonor con su hermana Sofía cuando tenía dos años

Asimismo, durante la mención que la princesa hizo a Studio Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Leonor encontró el sentido de evocar la obra que se hace desde los estudios a un recuerdo que compartió con su hermana Sofía y su madre hace unos años. Esta anécdota provocó las sonrisas cómplices y emocionadas tanto de la reina Letizia como de la infanta Sofía.

"Mi padre nos lleva a ver 'Ponyo en el acantilado'. Para Sofía es la primera vez viendo una película en el cine; no llega a los dos años y está sentada en el regazo de mi madre. Yo me quedo hipnotizada con la historia. Mi hermana aguanta más o menos, se remueve un poco, pero también se deja llevar por la animación insuperable y sabia de este estudio que, desde entonces, ha sido parte de nuestra educación. Porque el cine educa, claro, incluso cuando no se lo propone", afirma.