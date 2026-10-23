Felipe VI reivindica en los premios Princesa de Asturias el valor de la experiencia frente a la inteligencia artificial y pide cuidar la democracia

El rey Felipe VI ha ofrecido un discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 centrado en el valor de la experiencia humana, especialmente en un tiempo en el que el avance de la inteligencia artificial se ha convertido en algo muy presente en nuestro día a día.

Reivindica así la experiencia de aprendizaje colectivo y una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes contribuyen al progreso de la sociedad. Frente a ese escenario, ha defendido que el conocimiento necesita tiempo para convertirse en aprendizaje y que el talento solo alcanza resultados duraderos a través del esfuerzo y la constancia.

También ha hecho un llamamiento a cuidar la democracia, recalcando que exige una implicación constante de los ciudadanos y un cuidado de las instituciones y de sus formas. "Necesitamos darnos tiempo", ha afirmado Felipe VI, que también ha apelado a la paciencia colectiva y a la confianza como herramientas para alcanzar "la mejor versión de nosotros mismos".

Felipe VI advierte de los límites de la inteligencia artificial

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido el papel de la inteligencia artificial y su capacidad para procesar y sintetizar grandes cantidades de información. El Rey ha reconocido que esta tecnología, así como su posible evolución hacia la denominada superinteligencia, ha demostrado que puede absorber el conocimiento humano y devolverlo de forma inmediata.

Sin embargo, ha planteado una pregunta sobre sus límites: si también sería capaz de aprender con el paso del tiempo y desarrollar una dimensión moral a partir de la experiencia, la edad y la consideración hacia los demás.

"El necesario aprendizaje moral" es, en palabras del monarca, "una dimensión que solo pueden proporcionar la experiencia y el tiempo". En este sentido, ha señalado que los premiados demuestran que los logros requieren un proceso de trabajo que permita transformar el potencial en resultados concretos.

Felipe VI ha destacado que ese esfuerzo no siempre se traduce en grandes descubrimientos científicos, obras literarias o gestas deportivas. También puede materializarse en trabajos cotidianos y útiles para la sociedad, realizados de manera anónima y discreta.

El Rey ha concluido esta reflexión con una reivindicación del espíritu humano y de la creatividad, al considerar que una trayectoria construida con sinceridad y dedicación aporta un valor que "nunca podrá alcanzar, por sí solo, un algoritmo".

El Rey pide un compromiso diario con la democracia

Otro de los temas que ha resaltado en su intervención es la democracia. Felipe VI ha enfatizado que su labor no se restringe a la celebración de elecciones, sino que requiere una participación permanente de los ciudadanos y un mantenimiento de las instituciones y sus formas.

También ha tenido palabras en referencia a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, subrayando la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de definir la orientación política del país. "La democracia requiere de un compromiso diario, cívico y exigente", ha señalado.

El monarca ha vinculado esta reflexión con el aprendizaje acumulado por España durante las últimas cinco décadas, desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política hasta la actualidad. En particular, ha puesto en valor la Transición, que permitió pasar de la dictadura a las libertades de forma pacífica, y la Constitución de 1978, que ha definido como un marco capaz de acoger a todos los españoles sin distinción.

Felipe VI ha defendido que este camino debe continuar y renovarse, y ha llamado a mantener una actitud humilde y vigilante, así como la voluntad de aprender y mejorar como ciudadanos.