La princesa Leonor alerta del desencanto de los jóvenes y reivindica la esperanza: "Necesitamos confiar"

La princesa Leonor ha puesto las preocupaciones de los jóvenes en el centro de su discurso durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. La heredera al trono ha hablado del desencanto social, las desigualdades, los conflictos internacionales y las dificultades de su generación para construir un proyecto de vida.

"Los jóvenes nos hacemos preguntas", ha reconocido antes de enumerar algunos de los problemas que marcan la actualidad: los extremismos, los populismos, las guerras, la incertidumbre, el coste de la vida y la influencia de las redes sociales.

Leonor se ha preguntado cómo puede su generación afrontar semejante escenario y ha mencionado expresamente "lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa".

Frente a esas dificultades, ha defendido la importancia de conservar la curiosidad, la capacidad de asombro y la confianza. "Porque sí, necesitamos confiar", ha afirmado.

Una mirada al pasado para hablar del futuro

La princesa ha comenzado su intervención recordando la primera edición de los premios, celebrada en 1981, cuando su padre, Felipe VI, tenía 13 años.

Aquel año, María Zambrano, la única mujer galardonada en esa primera edición, envió unas palabras de agradecimiento que fueron leídas por José Ortega Spottorno.

La filósofa, que llevaba cuatro décadas exiliada, habló entonces de una esperanza vinculada a "lo joven y lo inédito", unas palabras que Leonor ha recuperado para reflexionar sobre los desafíos actuales.

La heredera ha reconocido sentir una mezcla de "vértigo e ilusión" ante el futuro y ha planteado una pregunta: "¿Son estos tiempos más oscuros que otros anteriores?".

Europa, la inteligencia artificial y el valor de la cultura

Leonor ha dedicado buena parte de su intervención a los premiados de este año y a sus aportaciones en distintos ámbitos.

Del historiador Timothy Garton Ash ha destacado sus reflexiones sobre el futuro de Europa y la necesidad de reforzar la seguridad, la defensa y la cooperación entre países.

También ha compartido un recuerdo familiar al hablar de los estudios Ghibli. Ha contado que su madre llevó a las dos hermanas al cine para ver 'Ponyo en el acantilado', cuando Sofía todavía no había cumplido dos años.

"Yo me quedo hipnotizada con la historia", ha recordado, antes de reivindicar el valor educativo del cine y el respeto a la naturaleza presente en las películas del estudio japonés.

La princesa también ha elogiado la obra del escritor Julian Barnes, cuya literatura ha relacionado con la memoria, la enfermedad y la condición humana.

En una referencia a la inteligencia artificial, ha asegurado que "ninguna IA podrá replicar la emoción que provoca su obra".

Leonor destaca la trayectoria de Messi y la cooperación científica

El futbolista argentino Lionel Messi también ha tenido un espacio destacado en el discurso.

La princesa ha reivindicado la capacidad del deporte para despertar emociones compartidas y ha recordado una definición del argentino realizada por un exjugador del Sporting: "Convirtió lo extraordinario en rutina".

En el ámbito científico, ha destacado el trabajo de la Bóveda de las Semillas de Svalbard, dedicada a preservar la diversidad de cultivos, y las investigaciones de David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer sobre la secuenciación del ADN.

También ha citado a la astronauta Christina Koch para defender la cooperación internacional y la responsabilidad compartida.

"Compartimos todo, estamos conectados, estamos condenados a entendernos. Somos 'la tripulación de la Tierra'", ha señalado.

Un mensaje final de esperanza

Leonor ha cerrado su intervención recordando a Patti Smith, de quien ha destacado su independencia y autenticidad, y recuperando una reflexión de Václav Havel sobre la esperanza.

Según ha explicado, el expresidente checo defendía que la esperanza no consiste en estar convencidos de que todo saldrá bien, sino en reconocer que existen causas que merece la pena defender.

La princesa ha terminado con un verso de Paul Valéry recuperado por Hayao Miyazaki en una de sus películas: "El viento se levanta… ¡Hay que intentar vivir!".