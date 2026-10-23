El Tribunal Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para identificar a los 163.020 'nietos' con el voto suspendido bajo amenaza de multa

El Tribunal Supremo dio este viernes un plazo de cinco días a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para entregar la relación nominal de los 163.020 nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que tienen suspendido su derecho a voto en las elecciones del 29 de noviembre, bajo la advertencia de imponerles multas coercitivas o exigir posibles responsabilidades penales.

En un auto fechado este 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo fija como límite las 15.00 horas del próximo 28 de octubre y considera "incomprensible" que el Gobierno todavía no haya facilitado esta información, pese a haber transcurrido mes y medio desde su primera resolución.

Además, advierte de que la propia "inacción de la Administración" puede impedir que estas personas ejerzan finalmente su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Supremo permite, no obstante, que la Oficina del Censo Electoral remita la documentación electoral entre el 24 y el 30 de octubre, siempre que advierta expresamente a los afectados de que su inscripción es provisional y no garantiza el derecho al voto.