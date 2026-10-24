Abascal pide estar en "alerta máxima" el 29N ante un Gobierno capaz de "cualquier cosa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este sábado estar en "alerta máxima" hasta el 29 de noviembre frente a un Gobierno que está "desesperado" y que sería capaz de hacer "cualquier cosa", como el uso de "la violencia, los pactos extravagantes" o "las trampas electorales".

Lo ha expresado en el mitin que el partido ha celebrado frente a la Catedral de Mallorca, en Palma, dentro de su visita este fin de semana a Baleares, después de que el viernes visitara Menorca y esté previsto que por la tarde se traslade a Ibiza.

A diferencia del acto de Mahón del viernes, en el que hubo una manifestación contra la presencia de Vox en Menorca, el mitin de Palma se ha desarrollado sin incidencias, si bien la Policía Nacional ha llevado a cabo un amplio dispositivo de seguridad.

"Probablemente hay trampas que no estamos detectando", ha alertado Abascal, después de haber asegurado que las cosas "han empezado mal" con la violencia en A Coruña, Avilés y Mahón.