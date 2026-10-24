Pedro Sánchez reivindica la España de Lorca "frente a la involución" y promete "blindar" el derecho al aborto en la Constitución si sigue en Moncloa

El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto en Granada acompañado de María Jesús Montero, número uno de los socialistas en Andalucía. Sánchez, vestido con una camiseta blanca con el lema 'la fuerza del amor', ha comenzado su intervención leyendo el poema 'Cantos nuevos' de Federico García Lorca, aprovechando el 90 aniversario de su muerte.

Sánchez ha contado que recibió un email para incorporar al poeta granadino en sus mítines. Por ello, tras alabar la película de Los Javis, 'La bola negra', ha leído un poema suyo. "Habló de personas que no podían vivir como ellas querían, habló de empatía", ha recordado el líder socialista. "Esta es la España de Lorca, la que no tiene miedo a su cultura, la que no borra su memoria para vivir confortablemente", ha expresado Sánchez entre gritos de '¡presidente, presidente!' por parte de los asistentes.

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Las elecciones van de justicia social o de recortes, de amor o de odio

El líder socialista ha puesto en valor la necesidad de "participar en democracia" para "proteger el futuro de todos". Por ello, ha reivindicado las pensiones dignas, la educación pública, un mundo en paz y habitable. "De esto van las elecciones, de solidaridad o de egoísmo, de justicia social o de recortes, de amor o de odio", ha exclamado.

En este sentido, Sánchez ha pedido a la gente que se movilice el próximo 29 N para votar "por lo de todos": "No hace falta ser pensionista para reivindicar una pensión digna; no hace falta ser gay para defender los derechos del colectivo LGBTI; no hace falta ser mujer para defender una España en igualdad; no hace falta ser ucraniano o palestino para reivindicar la paz y la legalidad de los derechos humanos".

Sánchez ha repetido en varias ocasiones que las elecciones van de "avanzar o retroceder hacia el pasado" y ha criticado a PP y Vox porque "no llevamos ni tres semanas de precampaña y su lista de recortes es la lista interminable". A su juicio, lo que proponen es "una involución" que ya se ve allí donde gobiernan, como el cine en Castilla y León: "Eso ya lo conocemos, ocurrió en una época muy oscura de nuestro país, se llama censura y no lo vamos a permitir".

Sobre la visita de Milei y sus medidas en Argentina

El líder socialista también ha hablado sobre la visita de Milei a España y cómo Feijóo y Abascal han evitado hacerse una foto con él. "Todo para que no nos demos cuenta de que pertenecen al grupo de la motosierra, de los tijeretazos y de los recortes, pero nos viene muy bien para contrastar modelos".

Así las cosas, Sánchez ha contrapuesto las medidas que ha tomado Milei en Argentina con las que ha tomado el gobierno progresista en España. En España el SMI ha aumentado un 66% y en el país latino ha bajado un 40%; el Fondo Monetario Internacional ha elevado las previsiones de crecimiento españolas y ha rebajado las argentinas. "Lo que no queremos para el mundo no lo queremos para nuestro país, nos llaman zurdos y a mucha honra", ha sostenido.

Promete blindar el derecho al aborto, mantener la ley de eutanasia y subir el SMI

Pedro Sánchez también ha cargado contra las últimas declaraciones de Feijóo, que dice que es feminista porque se ha criado con mujeres: "Ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres", le ha advertido, después de que el líder popular ha asegurado que eliminará el ministerio de Igualdad o reformará la ley del aborto.

"Sobre el cuerpo de las mujeres ningún hombre volverá jamás a controlarlo", ha expresado Sánchez, que ha prometido "blindar" el derecho al aborto en la Constitución en la próxima legislatura. También ha defendido la ley de eutanasia, que Feijóo ha criticado. Por eso, se ha preguntado si a Feijóo le separan "muchos charcos" de la España de 2026 o en realidad "quiere llevarnos a la España de hace 50 años con su amigo Abascal".

Así las cosas, Pedro Sánchez ha defendido la gestión del gobierno estos ocho años, que ha puesto a España en el punto de mira de la ultraderecha internacional, porque "la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen". Por todo ello, ha pedido a la gente que "no olvide" lo que hizo el PP cuando gobernó con mayoría absoluta: "Imaginaos las tijeras del PP y la motosierra de Abascal juntas".

Ha recordado la congelación de las pensiones y del SMI, los recortes en sanidad y educación, la elevada tasa de paro, las manifestaciones de las mujeres y de los pensionistas o cómo el PP vació la hucha de las pensiones: "Cuando llegó el momento de las urnas, logramos una amplia mayoría progresista de puños y rosas". Así las cosas, Sánchez ha concluido su intervención asegurando que el SMI se va a subir siempre que él siga como presidente y que el sistema de pensiones "goza de extraordinaria salud".