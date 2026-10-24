'Cantos nuevos', el poema de Lorca que Sánchez ha leído en el mitin de Granada a petición de Ian Gibson

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en Granada, acompañado por María Jesús Montero, para participar en un mitin con motivo de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Al inicio de su discurso en el auditorio, Sánchez ha contado que ha recibido un correo electrónico del hispanista irlandés, Ian Gibson, en el que le pedía incorporar a Federico García Lorca a sus discursos.

"Ahora que se está conmemorando el 90 aniversario de su muerte y que ha vuelto a ser recordado por esa fantástica película de Los Javis, 'La bola negra', me pedía Ian Gibson que reivindicara la figura de ese poeta que habló de amores no correspondidos, de personas que no podían vivir como ellas querían, que habló de empatía y de proximidad ante aquellas personas que sufrían. Y claro, yo cuando leí ese correo electrónico, pensé: '¿Y cómo puedo yo reivindicar la figura de Federico García Lorca?'. Y se me ocurrió leeros un poema de Federico García Lorca", ha afirmado.

En ese momento, el candidato a la presidencia ha sacado unas gafas de leer y, bromeando con los asistentes al mitin, ha dicho cómo hace unos días hablaba con algunos compañeros que le decían que en 2018 les pedía la letra en tamaño 18 y ahora, en tamaño 24: "Son las consecuencias de la vida y de los años, pero bueno, allá que voy".

'Cantos nuevos', el poema de Lorca

Dice la tarde: "¡Tengo sed de sombra!"

Dice la luna: "¡Yo, sed de luceros!"

La fuente cristalina pide labios

y suspira el viento.

Yo tengo sed de aromas y de risas,

sed de cantares nuevos

sin lunas y sin lirios,

y sin amores muertos.

Un cantar de mañana que estremezca

a los remansos quietos

del porvenir. Y llene de esperanza

sus ondas y sus cienos.

Un cantar luminoso y reposado

pleno de pensamiento,

virginal de tristezas y de angustias

y virginal de ensueños.

Cantar sin carne lírica que llene

de risas el silencio

(una bandada de palomas ciegas

lanzadas al misterio).

Cantar que vaya al alma de las cosas

y al alma de los vientos

y que descanse al fin en la alegría

del corazón eterno.

"La España por la que merece la pena seguir luchando"

Tras terminar de leer el poema, Sánchez ha enseñado el libro al tiempo que reivindicaba esa España, "la de Lorca; la que no tiene miedo a su cultura; la que no borra su memoria para vivir confortablemente; la que abraza a la diversidad y al diferente; la humanista, solidaria y universal; por la que merece la pena seguir luchando. La España de Lorca que reivindicamos".