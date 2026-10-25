El rey Felipe VI abandona la clínica tras someterse a una operación de cataratas en Oviedo: "Todo perfecto, me han cuidado bien"

El rey Felipe VI ha abandonado este domingo el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

El jefe del Estado ha salido sonriente y a pie con unas gafas de sol a las 9:55 horas de la clínica ovetense, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación, a los que ha asegurado que se encontraba bien.

"¡Muy bien, bien, gracias!", ha dicho el rey a los periodistas que le han preguntado cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se ha subido al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

Así ha sido la cirugía a la que se ha sometido el rey

El equipo médico que ha realizado la cirugía ha explicado a los medios en qué ha consistido: "Una lente artificial que nos corrige la miopía, el astigmatismo, la presbicia y la propia catarata. Son cuatro cosas en una misma cirugía. Hemos aprovechado todo para que sea lo más independiente posible de la gafa".

Asegura que es algo habitual y la cirugía que más se practica en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Sobre si Felipe VI estaba nervioso en el momento de la intervención, asegura: "Estaba tranquilísimo y se comportó perfectamente. Fue una cirugía de sábado y estaba todo previsto. Duró entre 15 y 20 minutos. La primera parte de la intervención se realiza con láser y luego con ultrasonidos".

Vídeo: Paco Paniagua (Onda Cero)

Intervención tras la visita de los reyes a Asturias por los Premios Princesa de Asturias

El rey Felipe VI se sometió este sábado por la noche a una operación de cataratas en su ojo izquierdo en Oviedo, en el norte de España, informaron fuentes de la Casa del Rey.

La operación tuvo lugar sobre las 21:30 horas (19:30 GMT), una operación rutinaria que se resolvió en media hora, señalaron las mismas fuentes.

La operación tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.