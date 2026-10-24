La Familia Real sube a bordo de una embarcación en el puerto de Llanes y rinde homenaje a los marineros

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se han subido este sábado en la localidad asturiana de Llanes a bordo de una embarcación para reconocer la labor de las cofradías de pescadores y rendir homenaje a los marineros.

En la jornada, que ha concluido en el puerto de Llanes con un almuerzo con los vecinos del pueblo, la reina Letizia ha sufrido un traspié en la cubierta del barco, al que los miembros de la Familia Real se subieron con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2026 a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana de Llanes.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado a la localidad pasadas las 12:30 horas. Allí cientos de llaniscos les estaban esperando. Las tradicionales gaitas asturianas les han dado la bienvenida.

A lo largo de su recorrido por la ciudad, los miembros de la Familia Real han saludado a los miembros de la junta directiva de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, a los miembros de la corporación municipal y se han encontrado con la sección infantil del Grupo Folclórico El Pericote de Llanes.

Frente a la basílica de Santa María de la Asunción, también llamada Santa María del Conceyu, uno de los pocos templos asturianos de estilo gótico, han sido testigos del baile de 'El Pericote', representación folclórica de la tradicional danza asturiana. Seguidamente, han descubierto una placa conmemorativa ante la fachada de la capilla de Santa Ana, patrona de los marineros de Llanes, y han accedido al interior del templo, sede histórica de la Cofradía de Pescadores.

Durante su recorrido, también se han detenido ante un grupo de artesanas locales, que elaboran los trajes de aldeana y porruanu llaniscos, y se han dirigido al puerto de la ciudad, uno de los más importantes de Asturias, donde también han conocido la elaboración artesanal de la semiconserva de anchoa del Cantábrico.

La Familia Real se ha subido a bordo de la embarcación 'Nuevo Sandra María' en homenaje a "los pescadores que han navegado el Cantábrico generación tras generación" y a las mujeres que han trabajado en las conserveras, como ha destacado la coordinadora de actividades culturales de la Cofradía, María Consuelo Perela.