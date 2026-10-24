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El Rey Felipe VI, operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo

El Rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo.

ondacero.es

Madrid |

El rey Felipe VI, durante un acto de sanción de la reforma del Apartado 3 del Artículo 69 de la Constitución Española, en el Palacio de la Zarzuela.
El rey Felipe VI, durante un acto de sanción de la reforma del Apartado 3 del Artículo 69 de la Constitución Española, en el Palacio de la Zarzuela. | Carlos Luján / Europa Press

El Rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, tal como ha informado la Casa Real. La intervención, de carácter rutinario, ha tenido una duración aproximada de media hora y se ha desarrollado sin incidencias, de acuerdo con esta información ofrecida por la Casa Real. El Rey pasará la noche en el centro oftalmológico, donde permanecerá tras la operación.

El monarca, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, se trasladó este sábado a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026' que otorga la Fundación Princesa de Asturias y que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

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