El Rey Felipe VI, operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo

El Rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, tal como ha informado la Casa Real. La intervención, de carácter rutinario, ha tenido una duración aproximada de media hora y se ha desarrollado sin incidencias, de acuerdo con esta información ofrecida por la Casa Real. El Rey pasará la noche en el centro oftalmológico, donde permanecerá tras la operación.

El monarca, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, se trasladó este sábado a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026' que otorga la Fundación Princesa de Asturias y que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.