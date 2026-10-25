Los violentos disturbios en Barcelona dejan 15 policías heridos, 128 personas detenidas, entre ellas, 73 menores

Un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 73 menores, y quince policías han resultado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, según el último balance de los Mossos d'Esquadra facilitado este domingo.

Convocatoria por redes sociales

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por la red social TikTok y similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, algunas de las cuales han desembocado en incidentes violentos.

Los Mossos han informado este domingo de que en esos incidentes detuvieron a 128 personas, de las que 122 son hombres y 6 mujeres. El 56 por ciento de los arrestados, es decir, 72 jóvenes, son menores de edad, y del total, dos tenían antecedentes por desórdenes en la vía pública.

Además, hay quince policías heridos (14 mossos y un guardia urbano) y cuatro de ellos están de baja por lesiones graves. Los jóvenes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios en los que tuvieron que actuar los bomberos.

Los Mossos, además, tramitaron 63 actas administrativas por el decomiso de armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos.

La Policía, sorprendida por la "virulencia gratuita"

La comisaria jefe de los Mossos, Silvia Catà, ha explicado este domingo en una entrevista con 3catinfo que la policía catalana seguía desde hacía unos días la convocatoria de la protesta por las redes sociales, a pesar de lo cual quedó sorprendida por "la virulencia gratuita" empleada por los concentrados, sobre todo contra los agentes.

Catà ha informado de que también hubo una convocatoria para una concentración similar en Madrid, que se desarrolló con menos participación e incidentes menores, ha precisado.

"Personas totalmente desorganizadas"

Los manifestantes, ha explicado, eran "personas totalmente desorganizadas", que se presentaron en la plaza Cataluña convocados por TikTok y que, una vez allí, se distribuyeron en grupos de entre cuatro y seis jóvenes que, "sin una reivindicación" concreta, protagonizaron los incidentes.

El conocimiento de esa convocatoria, ha indicado, permitió a los Mossos comenzar a desplegarse en la plaza desde las cuatro de la tarde y comenzar a identificar a jóvenes, que "se miran en los incidentes que hay en Francia". "No hay nada detrás de esa violencia, es violencia gratuita", ha detallado.

Los Mossos trabajan este domingo en la identificación de todos los detenidos para remitirlos al juzgado correspondiente o a la Fiscalía de Menores, en función de la edad.

Según ha informado la policía catalana, durante los alborotos los agentes hicieron un "uso selectivo" de las lanzadoras de proyectiles de foam "ante la contundencia de los ataques y para recuperar la normalidad".

Las protestas duraron hasta las 22:00 horas

Las acciones violentas de los concentrados se mantuvieron hasta las 22 horas de anoche, cuando se dieron por extinguidos los incendios que seguían ardiendo en las calles.

Además de los efectivos antidisturbios, la policía catalana tuvo que activar varios equipos de extinción de incendios de bomberos y desplegar un dispositivo de protección policial para garantizar una intervención segura en cada punto.