La Fiscalía pide investigar a Zapatero por malversación y el juez reclama la lista de regalos recibidos por el expresidente

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que aporte una copia del acta sobre "los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011".

Así lo ha acordado Calama en una providencia tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud de Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre las joyas que fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo.

El magistrado insta a Patrimonio a que entregue, "a la mayor brevedad y, en todo caso en el plazo de dos días", el "acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia.

La Fiscalía propone investigar a Zapatero por malversación

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha planteado investigar también al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas "de muy significativo valor" encontradas en su despacho cuando dejó la Presidencia.

Para la Fiscalía, el delito de malversación no puede considerarse prescrito porque el caso de las joyas puede que encaje con el subtipo agravado del Código Penal, "aplicable atendiendo al valor de los objetos sustraídos", el cual conlleva penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años, con un plazo prescriptivo del delito de 15 años.

"El Fiscal considera que, sin perjuicio de otras consideraciones fácticas que puedan resultar de la instrucción, procede dirigir la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero también por la comisión de un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal", concluyen.

Según la Fiscalía, dar por válidas las cartas que envió Zapatero a la embajada supondría "solo un ejercicio de puro voluntarismo", ya que carecen de justificación documental de la recepción.

La tesis de anticorrupción

Tal y como explica Anticorrupción, si las joyas fueron un regalo del rey saudí, el exdirigente socialista habría cometido un delito de malversación al apropiarse de ellas "con ánimo de lucro" tras abandonar la Presidencia del Gobierno.

Zapatero explicó que él mismo se había dirigido por misiva a la Casa Real saudí para que corroborara su versión, sin éxito. Más tarde, solicitó que el juez enviara una comisión rogatoria pidiendo la colaboración de Arabia Saudí, algo a lo que la Fiscalía se opone.

La Fiscalía señala que los bienes que recibió Zapatero entre 2004 y 2011 fueron donados por la Presidencia del Gobierno para incorporarse al Patrimonio de la Administración General del Estado, pero que en el acta de 2012 no aparecen reflejadas dichas joyas.