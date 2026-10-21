Julio Martínez pagó 21.000 euros a las hijas de Zapatero por "un trabajo de diseño y nombre" de una marca de aceite

El empresario Julio Martínez, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, declaró en julio en la Audiencia Nacional que pagó 21.000 euros a las hijas del expresidente del Gobierno por diseñar una marca de aceite.

Según la transcripción de la declaración, el juez José Luis Calama le preguntó a Julio por los movimientos de sus empresas, Agropecuaria Lucena. Este explicó que la empresa gestiona la producción de un olivar en el municipio cordobés de Benamejí, cuya producción ahora es comprada por corporativas, pero hace unos años intentó vender aceite de forma directa al mercado.

Ya no conserva el "dossier completo" en su poder

En este sentido, el testaferro explicó que el pago de 21.000 que hizo su empresa a Whathefav, el negocio de las hijas de Zapatero, era porque le habían pedido diseñar "una marca de aceite" con la que comercializar al público la cosecha de este olivar. Este dinero corresponde a un "trabajo de diseño" y de "nuevo nombre" que realizó la empresa de las hijas de Zapatero.

Además, según Martínez, también existía un "dossier completo" sobre este asunto, pero que ya no lo conservaba. El juez también le preguntó por otras facturas emitidas por su empresa al empresario venezolano Danilo Díaz Granados. Presuntamente, esos pagos se corresponden con una partida de aceite que le vendió para un negocio suyo, pero que no recuerda cómo se hizo la entrega porque justo fue en pleno confinamiento por el covid.

Solo había presentado la declaración del IRPF en dos años

En la misma declaración, Julio Martínez se mostró "seguro" de haber presentado la declaración del IRPF en 2024 y 2025, pero que "a partir de ahí" no recordaba si la había presentado o no". El empresario aclara que no significa que no hubiese presentado la declaración años anteriores, sino que tendría que "chequearlas", porque debido a su situación judicial actual, no tiene "acceso".

Ante la insistencia sobre si lo que recordaba era que solo había presentado la declaración de 2024 y 2025, Martínez lo confirmó, porque "al hacer la del 25 tuvieron que mirar cómo era la del 24". Si bien, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria le atribuye en un informe que está relacionado con 39 sociedades.

Sobre el personal de sus empresas, explicó que la plantilla ha ido "variando" con el tiempo y que hubo cinco empleados hasta 2025 básicamente en tres sociedades". Según el juez Calama, Julio Martínez ha sido "bastante opaco como persona física ante la Agencia Tributaria". Según el juez, no tiene vehículos a su nombre, ha tenido "muy pocas cuentas bancarias" y carece de inmuebles como persona física.