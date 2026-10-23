El mapa de la izquierda ante el 29N: pactos, candidaturas separadas y provincias donde se busca evitar la dispersión del voto

La izquierda llega al 29 con distintos escenarios según el territorio. El PSOE y Frente Amplio han alcanzado un pacto para concurrir conjuntamente al Senado, pero las negociaciones entre Podemos y la coalición encabezada por Ada Colau no han permitido construir una candidatura común al Congreso en todo el país.

Esto ha derivado en un complejo mapa de alianzas que combina listas separadas, acuerdos con formaciones regionalistas y retiradas en alguna circunscripción para concentrar el voto. Se ha producido en Teruel, donde Chunta Aragonesista y Frente Amplio han anunciado que no presentarán candidatura al Congreso para no competir con el PSOE.

El movimiento podría extenderse a otras provincias, aunque existen discrepancias dentro de Frente Amplio y no se ha cerrado ningún acuerdo general con los socialistas.

Canarias y la Comunidad Valenciana, las excepciones al desencuentro

Canarias y la Comunidad Valenciana son dos de los territorios donde Podemos ha logrado acuerdos con formaciones vinculadas a Frente Amplio, aunque ninguna de las candidaturas concurre formalmente bajo una alianza entre ambas coaliciones estatales.

En Canarias, la candidatura Unidad del Pueblo Canario reúne a Podemos, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Drago Canarias, sin embargo, se mantiene fuera del acuerdo.

En la Comunidad Valenciana, Podemos y Esquerra Unida, una de las organizaciones integradas en Frente Amplio, concurrirán conjuntamente dentro de Compromís-Front Valencià. Sin embargo, esta coalición mantiene una identidad propia y no forma parte formalmente de Frente Amplio estatal.

La situación es distinta en Madrid. Frente Amplio presentará una candidatura encabezada por Emilio Delgado, de Más Madrid, mientras que Podemos concurrirá por separado con Irene Montero.

En Cataluña tampoco habrá una candidatura conjunta entre ambas fuerzas. Podemos ha alcanzado un acuerdo con ERC para incorporar representantes a sus listas, mientras que Frente Amplio concurrirá con Ada Colau como cabeza de lista por Barcelona.

Frente Amplio pacta con partidos regionalistas, pero no con Podemos

En Asturias concurrirá junto a Somos Asturies; en Navarra, con Batzarre; en Baleares, con Ara Més; y en Andalucía ha incorporado a Iniciativa del Pueblo Andaluz.

En Galicia, el electorado encontrará tres alternativas a la izquierda del PSOE: BNG, Frente Amplio y Podemos. Una situación similar se producirá en el País Vasco, donde concurrirán EH Bildu, Frente Amplio y Podemos.

También habrá listas separadas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia.