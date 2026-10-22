Latorre, sobre la posibilidad de que el Frente Amplio se retire en algunas circunscripciones al Congreso: "Sánchez cimienta su suelo electoral con el cadáver de sus socios"

Es habitual que una campaña electoral se traslade a Argentina, sobre todo en las elecciones gallegas, si lo sabrá Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido que trabajarse el voto de la quinta provincia de ultramar. Lo que es menos habitual es que sea Argentina quien se traslade a la campaña electoral.

De todos los apoyos externos que pueda recibir la caravana de Sánchez no va a agradecer ninguno como el del presidente Javier Milei. Le estaba esperando con una lona en Ferraz, con unos vídeos bien editados en los que proclamaba el orgullo de ser zurdo… porque era en realidad de todos los candidatos el que más ansiaba su visita.

Porque era fácil pronosticar lo que ocurriría.

Ya es llamativo que el presidente de un país visite 7 veces otro país sin reunirse con el jefe del Gobierno o con el jefe del Estado. Esto da la medida de la anómala relación diplomática de Milei con España, pero tampoco parece muy normal la relación que mantiene con la oposición. Porque mientras la campaña de la izquierda le salía al encuentro, la campaña de la derecha salía en estampida y prefería ocuparse de otros asuntos.

Quizás porque Milei se hace menos divertido cuanto más se aproximan las elecciones. Así que ni Feijóo ni Abascal han coincidido con él, al menos físicamente

Le hizo una videollamada a Santiago Abascal desde su despacho. "Dicen que no me querés, más". Le decía desde el despacho. Abascal no lo recibió, quienes lo hicieron fueron los suyos, como los llama, una representación de Vox. El líder del partido estaba en la Coruña, donde por cierto se produjeron disturbios violentos, con cargas policiales y hubo dos detenidos… porque hay gente que aún no entiende que los partidos, sean cuales sean, deben poder hacer sus actos de campaña en paz. Esto aún no se ha aprendido.

Respecto de Milei, no solo insulta a Sánchez, también en nombre de la libertad ataca la libertad de información cuando se dirige contra los periodistas de Clarín o cuando insulta a una periodista de la SER como ella. Esto es algo que debería censurarse siempre, lo haga Óscar Puente o Javier Milei pero que parece que solo mueve a una indignación selectiva.

Al final, la imagen de la jornada se la dio Ayuso, que lo recibió en las nuevas instalaciones de su gobierno en Chamberí, en el canal de Isabel II y le estampó un abrazo que seguro que a Feijóo le pareció demasiado efusivo y que hoy esta en prácticamente todas las portadas, a pesar de que la cobertura que se diseñó del acto fue más bien discreta, lo cual paradójicamente es muy elocuente.

Hasta la llegada de Milei la precampaña estaba en una fase algo árida, discurriendo por cauces muy técnicos… con el enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional… y el diseño de las candidatura para la optimización electoral. Ya les decíamos que puede que esto no sea lo más sexy pero es mucho más importantes que otras cosas que fingimos importantes y que solo son llamativas.

Al respecto hay dos novedades muy relevantes.

Cómo será el recurso del Defensor del Pueblo por la llamada ley de nietos que el Constitucional se lo ha tumbado por 10 a 2. Ayer ya les explicábamos que todo tiene un límite y si bien el Constitucional ha sido una de las instituciones que más ha pervertido el mandato de Sánchez, hay cosas que sencillamente no se pueden hacer, porque son demasiado evidentes.

El recurso de amparo al Constitucional solo cabe cuando se han agotado las vías judiciales y esto lo saben todos los magistrados, incluso los que ayer votaron a favor de admitir el recurso. ¿Por qué entonces votan a favor? Bueno, uno de ellos es Ramón Sáez, que es la cuota de Podemos en el Constitucional y el otro fue nada menos que ministro de Sánchez, Juan Carlos Campo. Este es un caso desgraciado porque sea cual sea tu procedencia, cuando adquieres la dignidad del magistrado del Constitucional eres tú el encargado de mantenerla y Campo optó antes por la disciplina partidista, por actuar como el ministro de Sánchez en el Tribunal que como un digno magistrado del Constitucional.

Qué decir de este ocaso ominoso de un hombre como Ángel Gabilondo. Una persona de prestigio al que ya condujeron (y el se dejó) a una campaña ridícula en Madrid (Pablo, tenemos tiempo) y que ahora registra un recurso no sólo inédito sino también tan turulato que se lo ha tumbado el Constitucional de Pumpido por 10 a 2. Qué necesidad había, pues no sé.

El lunes sabremos si el PP y Vox llegan a un acuerdo en el Senado para concentrar el voto en determinadas circunscripciones mediante la retirada de los de Abascal. Hasta el lunes se ha decretado la discreción en las negociaciones. Ya les digo que se va a llegar a un acuerdo y que el pago van a ser los senadores por designación autonómica.

Mientras tanto quien avanza a buen ritmo en la construcción de su bloque. Porque Pedro Sánchez no solo va a concurrir en bloque con el Frente Amplio al Senado sino que ha logrado que el Frente Amplio se plantee retirarse en determinadas circunscripciones al Congreso, por de pronto en Teruel. Con lo que se confirma lo que ya se sabía pero que ahora se confirma por la vía de los hechos, que es la apuesta de Sánchez por la política de bloques.

Por perpetuar la política de bloques que él vino a instalar. Y también se confirma lo que se sospechaba, que es que el verdadero Frente Amplio es Pedro Sánchez. Que incapaz de convocar a una mayoría social, ha decidido cimentar su suelo electoral con el cadáver de sus socios e ir creciendo hacia la izquierda populista hasta dejar famélico, anémico, exhausto, ese espacio.