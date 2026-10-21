Ceuta sufre un "cero energético" al irse la luz en toda la ciudad por una avería

Ceuta ha sufrido este miércoles un apagón general que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la ciudad durante al menos media hora. La incidencia se ha producido en torno a las 09:30 horas y ha comenzado a controlarse a partir de las 10:00 horas, cuando la electricidad ha empezado a regresar progresivamente a distintas zonas, aunque con interrupciones puntuales.

El corte ha afectado a todas las barriadas de la ciudad, con la única excepción de la Planta Desalinizadora, que ha podido mantener su funcionamiento gracias a sus propios generadores. La interrupción ha alcanzado también a los centros sanitarios, incluido el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), que ha tenido que recurrir también a sus sistemas de generación eléctrica de emergencia.

Desde el Gobierno local han explicado que el origen de la incidencia se encuentra en la caída del grupo electrógeno de la zona 11, correspondiente al centro de la ciudad. El fallo de este equipo ha desencadenado la caída del resto de los grupos, lo que ha provocado que Ceuta se quedara prácticamente a cero eléctrico.

Red eléctrica informa del apagón

Tras producirse el fallo, Red Eléctrica ha informado en sus redes sociales del apagón. A través de su cuenta de X, la empresa ha informado de "una incidencia en el sistema eléctrico que ha afectado al suministro de Ceuta".

Con el paso de los minutos, Red Eléctrica ha ido informando de la recuperación del servicio y ha asegurado que ya se encuentran investigando las causas del suceso. Finalmente, cerca de las 11:00 horas de la mañana, han notificado de la recuperación del 90% del suministro.

"A las 10.45h se ha repuesto más del 90% del suministro eléctrico en Ceuta, lo que supone la recuperación de 25 MW de los 27 previstos", han aclarado en un segundo mensaje en X.

No obstante, el restablecimiento no ha sido uniforme y en algunos puntos la electricidad ha vuelto a interrumpirse poco después de su regreso. Por ello, los responsables de la empresa energética continúan trabajando para solucionar por completo la incidencia.

Un corte que ha afectado a los centros sanitarios

El apagón ha afectado a los centros sanitarios de la ciudad, pero no a su normal desarrollo. Así lo ha apuntado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), destacando que el hospital dispone de dos grupos electrógenos que funcionan con gasóleo y que están preparados para garantizar el suministro eléctrico cuando se produce una interrupción del servicio.

Por su parte, en los centros de salud el corte ha afectado a la actividad ordinaria. No obstante, determinados equipos e instalaciones, como los sistemas de refrigeración que necesitan mantener la cadena de frío, cuentan con generadores para preservar su funcionamiento.