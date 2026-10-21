Qué se sabe de los programas electorales para el 29N: las propuestas de PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, Podemos...

Queda poco más de un mes para las elecciones del 29 de noviembre y los partidos realizan sus últimos movimientos para la cita electoral. Con las formaciones ya cerradas y a falta de perfilar las listas con los nombres concretos, el 29N coge forma y solo falta por conocer el contenido específico de cada programa electoral.

Por el momento, ningún partido ha publicado su programa electoral, aunque los portavoces de las distintas formaciones y sus propios líderes han hablado de sus propuestas en los distintos actos de precampaña que ya se están realizando.

Qué se sabe del programa electoral del PP: el "contrato" de Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó su "contrato" con España en forma de medidas clave que llevará el PP en su programa y que suponen un compromiso con los españoles que cumplirá si es elegido como presidente del Gobierno el 29N.

"Os aseguro que cada palabra, cada propuesta y cada compromiso que asuma es mi contrato con los españoles", proclamó el líder popular, que enumeró 12 puntos sobre los que se asienta este contrato a falta de conocer todo el programa oficial.

Estos 12 compromisos son los siguientes:

Defender la soberanía nacional y la integridad territorial .

. Recuperar la calidad de nuestra democracia y el respeto a la separación de poderes .

y el respeto a la . Un Estado más limpio y más ligero .

. Atender eficazmente el primer problema de los españoles: la vivienda .

. Orden la inmigración .

. Garantizar las pensiones actuales y futuras.

actuales y futuras. Fortalecer la Sanidad Pública .

. Elevar el nivel educativo .

. Más seguridad en las calles.

en las calles. Fin al intento fiscal que asfixia a las familias.

que asfixia a las familias. Subir el salario medio .

. Recuperar el prestigio internacional de España.

Este es el documento completo del "contrato" de Feijóo con España:

Los pilares para el PSOE: continuidad de economía y más vivienda

Como afirmó el ministro de Economía en su última entrevista con Rafa Latorre en Más de uno, el PSOE apostará por la continuidad de su política económica, con sus reivindicaciones como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o la excepción ibérica que, según Sánchez, ha dado sus frutos en la factura de la luz y del gas.

En cuanto a la vivienda, los decretos tumbados por Junts que conllevaron la convocatoria adelantada de elecciones es la última propuesta real presentada por PSOE y Sumar (que será Frente Amplio) en la materia, con las continuas menciones al desahucio de Maricarmen, el "respeto" por la acampada en Sol y la ampliación del parque público del alquiler. No obstante, con la prórroga automática de los contratos de alquiler en el aire, puesto que el decreto no era apoyado por otras fuerzas que sí apoyaban el primero.

El programa electoral de Vox para el 29N: sus líneas generales, según Abascal

Santiago Abascal explicaba hace tan solo una semana las "líneas generales" de Vox para las elecciones generales, con una política que califica de "sentido común" para los españoles.

"La desregulación para recuperar nuestra economía, la libertad de quienes emprenden, la capacidad de españoles para prosperar, la remigración y por otro lado la prioridad nacional, que los españoles vuelvan a ser los primeros en su patria propia y que los que están y no deben estar se les enseñe el camino de vuelta. A unos, con amabilidad y respeto si han contribuido en algún momento y ya no lo hacen; y a otros, con menos, porque tienen que irse deprisa y corriendo por haber entrado ilegalmente", afirmó Abascal.

La prioridad nacional, ya instaurada en principio en las comunidades donde gobiernan PP y Vox, habla de establecer políticas frente a la inmigración ilegal, de reducir las cargas tributarias, del acceso a la vivienda protegida "inspirado en el principio de prioridad nacional", que se traduce en un "período mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" de los inmigrantes. Además, vinculan el acceso a las ayudas con la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema" de los inmigrantes.

"Ese es el mensaje que queremos llevar si los españoles nos dan la confianza. Vox no va a dar sorpresas", zanjó Abascal.

Podemos: cinco propuestas resumidas en "paz, casa y trabajo"

La formación morada, que no llegó a un acuerdo final con Frente Amplio y concurrirá por separado el 29N, presentó sus cinco propuestas clave para los comicios generales para tener "paz, casa y trabajo":

Las casas son para vivir.

Bajar el coste de la vida.

Ni un euro para guerras.

Subir el SMI a 1.800 euros y jornada laboral de 30 horas.

Proteger lo público y políticas contra el cambio climático.

Frente Amplio: adiós a Sumar con Ada Colau como candidata

Ada Colau liderará el nuevo espacio de Frente Amplio, antes Sumar, tras el adiós de Yolanda Díaz como candidata al Congreso. El pasado 17 de octubre, el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares de Madrid acogió el acto de presentación de la formación, con su nuevo logo y caras conocidas como Bustinduy, Urtasun, Emilio Delgado o la propia Colau.

Por el momento, las ideas conocidas, evolución de las propuestas de Sumar, pasan por "intervenir el mercado de la vivienda" o "la soberanía popular por encima de los fondos de inversión", así como la apuesta por los salarios y servicios públicos, el tiempo lleno de "vivir, disfrutar y descansar para ser más libres y felices" y medidas contra el cambio climático. Todo ello, a la espera de conocer el programa concreto para el 29N.

ERC: Rufián, cabeza visible con equipo conjunto con Montero

Después de ser uno de los protagonistas del no acuerdo final de la izquierda para el 29N, Rufián representará finalmente a Esquerra Republicana, partido que firmó acuerdo con Podemos para hacer equipo en campaña electoral, y la evolución de unas propuestas que el propio portavoz lleva pronunciando durante la legislatura.