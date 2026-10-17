El "culebrón insoportable" de Frente Amplio y Podemos: cinco años de llamamientos a la unidad para llegar divididos al 29N

"Un culebrón casi insoportable para una parte de la izquierda". Así ha resumido Julia Otero las negociaciones que han terminado con Podemos y Frente Amplio concurriendo por separado a las próximas elecciones generales del 29N, salvo en Canarias y Comunidad Valenciana. Pero, como siempre, la hemeroteca está ahí y Clara Jiménez Cruz ha recuperado las declaraciones que muestran cómo los sucesivos llamamientos a la unidad han convivido con los desencuentros entre sus protagonistas, lo que ha creado una "falsa ilusión entre los votantes".

El recorrido del Frente Amplio: de la unidad al divorcio

Para entender lo que ha pasado en el Frente Amplio, hay que entender de dónde se viene. El recorrido arranca en 2021, con un Pablo Iglesias abandonando la vicepresidencia del Gobierno para presentarse como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Podemos propuso una candidatura conjunta a Más Madrid, que Mónica García rechazó: "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos".

Sin embargo, ese mismo año, la dirección de Podemos defendía construir un frente amplio bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. La propia Ione Belarra, incluso, apostaba por incorporar a otras fuerzas políticas y a la sociedad civil, mientras Iglesias confiaba en que la dirección del partido acompañara a Díaz en ese proyecto.

"Van a saber acompañar a Yolanda para construir el Frente Amplio"

"Que bajo el liderazgo de Yolanda nos permita hablar con más fuerzas políticas, la sociedad civil, la academia y construir ese frente amplio que nos permita perseguir la primera posición porque solo el espacio del cambio tiene las manos libres", aseguró Belarra.

"Creo que es la mejor dirección que hemos tenido nunca, una dirección femenina: veo a Sofía, a Pam, a Isa, a Lilith, nuestra secretaria general. Estoy convencido de que van a saber acompañar a Yolanda para construir el Frente Amplio para seguir mejorando la vida de la gente en nuestro país", dijo Iglesias.

La unidad tampoco se consolidó en 2023

Pero Yolanda Díaz "no se dejó tutelar" y llegaron las elecciones de 2023 y tampoco se consolidó esa unidad. Julia Otero ha recordado que Irene Montero se quedó fuera de las listas y Podemos no solo no obtuvo ningún ministerio en el Gobierno que se formó después, sino que pocos meses tras las elecciones, el partido abandonó el grupo parlamentario de Sumar y se integró en el mixto: "Se presentaron juntos y se dividieron a los pocos meses".

El "pa'lante" de Gabriel Rufián

¿Y qué pasa con los demás? En mayo de 2026, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián —que ha ganado adeptos esta legislatura—, se postuló como candidato con un "pa'lante":

"Si yo puedo ayudar a que haya una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante", aseguró. Sin embargo, ese ofrecimiento de Rufián ha terminado en nada cuando su partido le ha designado cabeza de lista por Barcelona con Podem, pero no con los Comuns. Por tanto, la situación queda de la siguiente manera:

Frente Amplio acoge a IU, Sumar, Más Madrid y Comuns: Ada Colau, candidata por Barcelona, y Emilio Delgado, candidato por Madrid.

acoge a IU, Sumar, Más Madrid y Comuns: Ada Colau, candidata por Barcelona, y Emilio Delgado, candidato por Madrid. Podemos va por libre con Irene Montero por Madrid y Gabriel Rufián por ERC y Podem por Barcelona.

Una división que, según Julia Otero, le recuerda a las que había en la película 'La vida de Brian': "El Frente de Judea haciendo honor a su historia".