El Frente Amplio y Podemos no alcanzan ningún acuerdo y la izquierda a la izquierda del PSOE acudirá separada a las elecciones del 29N

El Frente Amplio y Podemos no han conseguido cerrar un acuerdo estatal para concurrir juntos a las elecciones generales del 29 de noviembre. Con el plazo para registrar coaliciones electorales ya vencido, ambas formaciones mantienen sus diferencias y la izquierda a la izquierda del PSOE concurrirá dividida en buena parte del territorio, pese a los últimos intentos de negociación.

El Frente Amplio, integrado por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, lanzó una última oferta a Podemos para alcanzar un pacto que incluyera todas las circunscripciones. La propuesta garantizaba a los morados puestos de salida prioritarios en Madrid y Cataluña, su incorporación con plenos derechos a las candidaturas del espacio y la posibilidad de designar a uno de los portavoces del futuro grupo parlamentario. También planteaba un reparto equitativo de los recursos y un programa electoral común.

Sin embargo, Podemos rechazó la oferta al considerar que el acuerdo no debía estar condicionado a sus posiciones en Madrid y Cataluña. La formación defendió que ambas circunscripciones fueran excepciones que no impidieran cerrar pactos en otras comunidades autónomas.

Los morados no estaban dispuestos a renunciar a su alianza con ERC en Cataluña, que incluye la colaboración durante la campaña con Gabriel Rufián. El acuerdo, avalado por las bases de Podemos, contempla que dos independientes de la formación ocupen los puestos sexto y décimo de la lista de los republicanos por Barcelona.

En Madrid, Podemos también defendió la conveniencia de concurrir por separado, al sostener que la fragmentación de candidaturas penaliza menos el voto en una circunscripción que, a su juicio, ofrece más posibilidades de obtener representación.

Negociaciones bloqueadas en varias comunidades

Frente a la propuesta global del Frente Amplio, Podemos planteó concentrar las negociaciones en territorios donde, según la formación, ya existían acuerdos cerrados o avanzados y que no incluían ni Madrid ni Cataluña. Entre ellos citó Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia y Murcia, además de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja.

Los morados acusaron a la dirección del Frente Amplio de bloquear algunos de esos entendimientos y defendieron que era imprescindible cerrar pactos para evitar la pérdida de votos de izquierdas. También reclamaron que las negociaciones territoriales tuvieran en cuenta el programa, los recursos y la representación de cada organización en las listas y las portavocías.

La oferta de Podemos llegó después de que el Frente Amplio presentara su propuesta de acuerdo global, que buscaba superar las diferencias entre ambas partes e incluir a los morados en las candidaturas del espacio en todo el país.

Acuerdos en Canarias y la Comunidad Valenciana

Donde si se ha conseguido alcanzar un acuerdo ha sido en Canarias y la Comunidad Valenciana. En el archipiélago, la candidatura conjunta incluye a Nueva Canarias-Bloque Canarista. En la Comunidad Valenciana, Podemos se integra en una coalición liderada por Compromís junto a Esquerra Unida del País Valencià y Esquerra Republicana del País Valencià.