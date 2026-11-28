Millones de electores votan este domingo 29 de noviembre en los comicios generales que deciden el futuro del Gobierno de España. Las cámaras del Congreso de los Diputados y el Senado son designadas con el voto de los españoles.

En el caso del Congreso, se vota a una lista cerrada de una candidatura, pero en el Senado no es así, puesto que se elige a las personas: en la papeleta, de color sepia, aparecen los candidatos de la circunscripción correspondiente y el elector debe marcar una cruz a los que quiere, hasta un máximo, dependiendo del lugar.

En cada provincia de la Península se eligen a cuatro senadores -se pueden marcar 3 cruces como máximo-; en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, se eligen 3 -2 cruces máximo-; en Ceuta y Melilla, 2 -2 cruces máximo-; y en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, 1 -1 cruz máximo-.

Formentera elige por primera vez su propio senador, ya que hasta ahora lo compartía con Ibiza. Así, en total, este 29N se eligen 209 senadores en las urnas. Los parlamentos autonómicos designan después a los demás senadores que no eligen los ciudadanos.

Cómo se vota al Senado y cómo se reparten los escaños

Los candidatos aparecen agrupados bajo el nombre o la sigla de su partido, con los partidos ordenados según los votos que sacaron en las últimas elecciones al Senado en esa circunscripción, y los nuevos van detrás, en el orden que decida un sorteo.

Así se vota al Senado:

Si hay más cruces de las permitidas : voto nulo.

: voto nulo. Si no hay ninguna cruz : voto en blanco, que es considerado válido.

: voto en blanco, que es considerado válido. Si el sobre sepia está vacío : voto en blanco.

: voto en blanco. Si hay una papeleta tachada, rota o con algo escrito: voto nulo.

Saldrán designados los candidatos con más votos, uno a uno, hasta cubrir los puestos de la circunscripción. Como la mayoría de votantes suele marcar a los candidatos de un solo partido, en las provincias el más votado suele sacar los tres senadores y el segundo, uno. En 2023, por ejemplo, esto se dio en 43 de las 47 provincias que eligen cuatro senadores.

Qué hace válido, en blanco o nulo tu voto Los casos más habituales en el Congreso (papeleta blanca) y en el Senado (papeleta sepia). VálidoEn blanco: válido, pero no da escañosNulo Congreso Una papeleta oficial de una candidatura, sin tocar, en el sobre blanco Válido Dos o más papeletas del mismo partido en el sobre: cuenta como un voto Válido El sobre vacío En blanco (válido) Papeletas de partidos distintos en el mismo sobre Nulo Una papeleta con nombres tachados o añadidos, frases o dibujos Nulo Una papeleta rota o rasgada Nulo Una papeleta sin sobre, o un sobre o una papeleta que no son oficiales Nulo En el Congreso, una pequeña marca junto a un candidato que no altera la papeleta se cuenta como válida, según la Junta Electoral Central. Senado Hasta tres cruces, aunque sean de partidos distintos (dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla; una en el resto de islas) Válido La papeleta sin ninguna cruz, o el sobre vacío En blanco (válido) Más cruces de las permitidas Nulo FUENTE: LOREG (ARTS. 96 Y 166) Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL (INSTRUCCIÓN 1/2012) · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Las diferencias con el Congreso

El color de la papeleta y sobre del Congreso es blanco, mientras que el del Senado es sepia. En el primero se vota una lista cerrada con la propia papeleta sin tocar, aunque en el Senado hay que rellenar con las cruces correspondientes.

Los senadores de cada provincia por partido

Estos fueron los senadores elegidos en cada provincia en 2023 por formación política. Solo en Huelva, Badajoz, Cáceres y Valencia, quedaron dos del más votado y dos del segundo más votado. Este 29N, se eligen 209 senadores.