ELECCIONES GENERALES

Última hora del día 15 de campaña electoral, en directo: Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau afrontan el cierre de campaña antes de las elecciones del 29N

La campaña electoral de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre llega este viernes a su última jornada. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau apuran las últimas horas para convencer a los indecisos y movilizar a sus votantes, con actos de cierre repartidos por distintos puntos de España. Sigue en directo toda la actualidad, los últimos mítines, las declaraciones y las reacciones de los principales candidatos antes de que arranque la jornada de reflexión.