La campaña electoral de Pedro Sánchez ha estado marcada por su aparición en numerosos espacios lejanos a los medios de comunicación tradicionales. A pocos días de las elecciones, el presidente del Gobierno ha querido conversar con el famoso youtuber 'YoSoyPlex'.

Una estrategia que tiene como objetivo acercarse a la población joven en busca del voto el próximo domingo. No será el único, puesto que está previsto que el creador de contenido publique otra entrevista con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

La charla, que ha tenido un carácter más informal, ha tratado diversos temas de la actualidad política y, al mismo tiempo, temas propios del mundo de YouTube. La entrevista ha tratado asuntos como la salida del GTA VI, la afición del presidente a la bici o la polémica con los creadores de contenido que se marchan a Andorra, entre otros.

Sin embargo, fuera de lo estrictamente político, uno de los momentos más esperados ha sido cuando el líder socialista y el youtuber han comentado el polémico mensaje del presidente sobre el objetivo de España de lograr "más transporte público y menos Lamborghinis".

Plex achaca el mensaje de Sánchez sobre los Lamborghinis

Durante los primeros minutos de la charla, el creador de contenido se dedica a enseñar su casa al presidente. Es ahí cuando Sánchez se encuentra de frente con uno de los vehículos de Plex, un Lamborghini Urus.

Entonces, el youtuber ha puesto sobre la mesa el polémico comentario de Pedro Sánchez en septiembre de 2024, donde anunció que el Gobierno agravaría fiscalmente a quienes tienen en el banco el suficiente dinero para vivir "cien vidas". El presidente dejó una frase que, tal y como ha explicado Plex, le sentó mal.

"Más transporte público y menos Lamborghinis", dijo Sánchez. Dos años después, ha explicado sus palabras. "Prefiero que la gente apueste y se invierta en transporte público, pero que luego, si la peña quiere tener un Lamborghini, que lo tenga".

Sin embargo, su explicación no parece haberle servido al youtuber, que ha cuestionado la relación entre transporte público y ese tipo de vehículos. "Me sentó mal porque dije: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me refiero, se puede tener buen transporte público, tener autobuses en las mejores condiciones, y que la gente pueda soñar con tener un 'Lambo', porque a veces parece que está mal", ha subrayado.

Tras ello, Sánchez ha optado por darle la razón. "Por supuesto, así es. Dice mucho de ti, una persona de éxito que tiene uno también está comprometida con que haya un buen transporte público. Lo dije en ese sentido. Hubo gente que se molestó y lo que quise decir fue eso, que libre la gente y estupendo que tenga su 'Lambo' si quiere, pero el compromiso de las instituciones tiene que ser que haya un buen transporte público".

El youtuber prefiere los vehículos gasolina

Instantes después de ver el vehículo por fuera, ambos se han sentado en el interior a petición del presidente. Tras preguntar por el consumo del coche, Plex ha compartido que no es fan de los eléctricos.

"Sinceramente, creo que a lo mejor no te gusta este comentario, a mi no me encantan los coches eléctricos", ha afirmado el youtuber entre risas al ver como se le cambiaba la cara.

Tras ello, Plex ha matizado su comentario. "Me parece genial que se fabriquen coches eléctricos, está comprobado que es lo mejor para el mundo, pero como fan de los coches, prefiero los coches de gasolina, pero tampoco me cierro a tener uno eléctrico", ha concluido".