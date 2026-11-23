Comienza la recta final para las elecciones generales. Presentados todos los programas electorales, los actos de campaña se suceden en los últimos días en los que los partidos esperan convencer a los indecisos y reforzar sus posiciones tras el 29N.
A quién voto: el comparador de los programas electorales del 29N
En Onda Cero hemos recopilado todas las propuestas que los partidos incluyen en sus programas electorales:
Elecciones generales 29N Hemos resumido 3.880 propuestas de PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, PNV, Podemos, BNG y CC. Elige un tema y compara qué plantea cada uno: Resúmenes de Onda Cero a partir de los programas electorales oficiales, con la página del programa en la que aparece cada propuesta. Actualizado el 22 de noviembre de 2026.
¿Qué proponen los partidos?
Elecciones generales 29N
Hemos resumido 3.880 propuestas de PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, PNV, Podemos, BNG y CC. Elige un tema y compara qué plantea cada uno:Abrir el comparador completo
Resúmenes de Onda Cero a partir de los programas electorales oficiales, con la página del programa en la que aparece cada propuesta. Actualizado el 22 de noviembre de 2026.
Los programas electorales del 29N
- Claves del programa electoral del PSOE: 1% del PIB en vivienda, blindar pensiones y aborto, más conciliación y la 'Unión de amistad'
- Las claves del programa electoral del PP para el 29N: impuestos, vivienda, inmigración y las leyes que quiere derogar Feijóo
- Claves del programa electoral de Vox: prioridad nacional, apoyo a la familia, aumento del gasto en defensa y "rebaja masiva" de impuestos
- Claves del programa electoral de Frente Amplio: 1,5 millones de viviendas públicas, 32 horas de jornada laboral, protección a las familias e inversión en educación
- Claves del programa electoral de Podemos: bajar un 40% los alquileres, salir de la OTAN, jornada de 30 horas y camino a una república