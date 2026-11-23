Comienza la recta final para las elecciones generales. Presentados todos los programas electorales, los actos de campaña se suceden en los últimos días en los que los partidos esperan convencer a los indecisos y reforzar sus posiciones tras el 29N.

A quién voto: el comparador de los programas electorales del 29N

En Onda Cero hemos recopilado todas las propuestas que los partidos incluyen en sus programas electorales:

Elecciones generales 29N ¿Qué proponen los partidos? Hemos resumido 3.880 propuestas de PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, PNV, Podemos, BNG y CC. Elige un tema y compara qué plantea cada uno: Igualdad Familia y políticas sociales Vivienda Educación Sanidad Medio ambiente y energía Campo y mundo rural Pensiones Modelo de Estado Seguridad y justicia Defensa y política exterior Cultura Economía e impuestos Industria y sectores productivos Movilidad e infraestructuras Migración Empleo Innovación y Ciencia Abrir el comparador completo ¿Buscas algo concreto? Buscar Resúmenes de Onda Cero a partir de los programas electorales oficiales, con la página del programa en la que aparece cada propuesta. Actualizado el 22 de noviembre de 2026.

Los programas electorales del 29N