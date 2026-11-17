Vox ha presentado su programa electoral para las elecciones del 29N. Titulado 'Es sentido común', la formación liderada por Santiago Abascal presenta un listado de 115 medidas agrupadas en 63 páginas y repartidas en 13 bloques temáticos. La inmigración, la economía, la educación, la seguridad nacional y la vivienda son los ejes que marcan el cambio que propone el partido si consiguen llegar al poder.

Entre las principales medidas aparecen la deportación de inmigrantes en situación irregular, la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y servicios públicos, una rebaja generalizada de impuestos y la derogación de leyes como la de vivienda o la LOMLOE, así como una férrea oposición a la agenda 2030 de lucha contra el cambio climático.

Inmigración y prioridad nacional

La política migratoria es uno de los apartados más contundentes del programa. Vox plantea prohibir las regularizaciones masivas y propone que, quienes entren en España de forma ilegal, no puedan regularizar su situación. Otra propuesta es la eliminación de la figura del arraigo, la repatriación de personas en situación irregular y la de portación de quienes cometan delitos graves o quienes hagan del delito su forma de vida.

También eliminarían las subvenciones a las ONG que, según el texto, favorezcan al "efecto llamada" y el fin de la cooperación al desarrollo con Estados que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios. Estas medidas, y la mayoría de todo el programa, se sustentan en el principio de prioridad nacional que Vox pretende aplicar en el acceso a determinados recursos públicos. El documento señala que los españoles tendrán preferencia para acceder a vivienda pública, plazas de guardería, ayudas y servicios sociales.

Bajada de impuestos y apuesta por la energía nuclear

La economía es otro de los bloques importantes del programa. Vox plantea una "rebaja masiva" de impuestos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades y una cuota de cero euros para autónomos cuyos ingresos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una vez superado ese umbral, una cuota progresiva a partir de 50 euros en función de los ingresos. Estas medidas van de la mano de una reducción de la deuda pública y la eliminación del"gasto superfluo e ideológico", así como una auditoría de las administraciones.

En este sentido, Vox propone reducir el tamaño de la Administración y eliminar las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y organismos, según el texto, ideológicos. Otras medidas de simplificación administrativa que figuran en el programa son la eliminación de la cita previa, la implantación de una ventanilla única o la obligación de derogar tres normas por cada nueva ley que se apruebe.

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Energía, industria y vivienda

Vox defiende una "reindustrialización radical" de la economía española. Para ello implantará un Plan Nacional de Reindustrialización, basado en la atracción de inversiones estratégicas y la protección frente a deslocalizaciones. También propone reducir los impuestos sobre la electricidad y suprimir todas las normativas relacionadas con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, como las restricciones a los motores de combustión o los impuestos a las emisiones C02.

Así las cosas, el partido se compromete a recuperar el plan nuclear, a garantizar la supervivencia de las centrales nucleares actuales y la posibilidad de instalar nuevas en emplazamientos adyacentes a las existentes.

En materia de vivienda, la principal medida es la derogación de la Ley de Vivienda, reformar la Ley del Suelo para ampliar el suelo edificable y aumentar la inversión pública en vivienda mediante la colaboración público-privada. Para ello, propone tipo 0 de IVA para la primera vivienda habitual de nueva construcción, la bonificación del 100% del ITP para la primera vivienda de segunda mano, el desalojo de okupas en menos de 24 horas o declarar la “inquiokupación” como un delito de estafa.

Sanidad y educación

En sanidad, la medida más destacada es la creación de una tarjeta única con historia clínica compartida en todo el territorio, un plan nacional contra las listas de espera y mejoras retributivas para los profesionales. El programa, además, contempla la colaboración público-privada para reducir demoras siempre que "garantice transparencia, calidad y control del gasto". Aunque el programa no menciona de manera explícita nada sobre el aborto o la eutanasia, dice textualmente "defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte".

En cuanto a la educación, el partido apuesta por una EVAU única, la garantía de la educación en español en todo el territorio, limitar el número de alumnos procedentes de otras culturas por aula, eliminar los menús halal en comedores escolares y suprimir el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la derogación de la LOMLOE.

Seguridad, justicia y familia

En materia de seguridad, Vox plantea reducir la edad de responsabilidad penal de los menores, plantea la eliminación de la inimputabilidad en delitos violentos como homicidios o agresiones sexuales, ampliar la prisión permanente revisable o reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como aumentar la inversión en defensa.

Por su parte, en el ámbito judicial, Vox quiere modificar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, propone recuperar el delito de sedición, agravar las penas por malversación y prohibir los indultos en delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial.

La familia también ocupa un lugar destacado en el programa. Vox plantea un plan nacional de natalidad que extienda los beneficios existentes para las familias numerosas desde el primer hijo, bonificaciones fiscales a empresas que fomenten la conciliación o cotizaciones a la Seguridad Social financiadas por el Estado para españoles dedicados al cuidado de sus hijos.

Medidas para el campo e infraestructuras

El partido plantea rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y oponerse a las medidas del Pacto Verde que, a su juicio, perjudican a agricultores, ganaderos y pescadores. También propone crear un fondo de compensación frente a las imposiciones normativas de Bruselas, revisar las cuotas pesqueras y reforzar los controles en frontera para combatir la competencia desleal y el fraude en el etiquetado.

El último bloque del programa electoral de Vox está dedicado a las infraestructuras y los transportes y reúne cuatro propuestas. La formación plantea poner en marcha un plan nacional que aumente la inversión pública y permita mejorar la conexión entre los distintos territorios de España. El documento no concreta qué obras se ejecutarían, qué territorios se conectarían, cuánto costaría el plan ni qué calendario tendría.

El programa electoral completo de Vox